Clientes en el mercado de El Fontán, en Oviedo. A. Piña

Los asturianos afrontan la Navidad con la cesta de la compra más cara del año

Los alimentos se encarecen un 3,2% en octubre, por encima de la media nacional, mientras que el IPC general sigue en el 3,1%

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:57

Los precios de los alimentos han experimentado un notable crecimiento en Asturias a poco más de un mes de la Navidad. Son un 3, ... 2% superiores a octubre del pasado año y la tasa más elevada de 2025, muy por encima del 2,5% anotado en septiembre. También sobrepasa la media nacional, que permanece en el 2,4%, como evidenciaron los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El mayor incremento de estos productos corresponde a los huevos, con un 21,5%. La crisis de la gripe aviar en España –que ha obligado al Ministerio de Agricultura a decretar el confinamiento de aves de cría a todas las granjas del país–, ha provocado que el precio de este alimento se dispare.

