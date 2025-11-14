Los asturianos afrontan la Navidad con la cesta de la compra más cara del año

Los precios de los alimentos han experimentado un notable crecimiento en Asturias a poco más de un mes de la Navidad. Son un 3, ... 2% superiores a octubre del pasado año y la tasa más elevada de 2025, muy por encima del 2,5% anotado en septiembre. También sobrepasa la media nacional, que permanece en el 2,4%, como evidenciaron los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El mayor incremento de estos productos corresponde a los huevos, con un 21,5%. La crisis de la gripe aviar en España –que ha obligado al Ministerio de Agricultura a decretar el confinamiento de aves de cría a todas las granjas del país–, ha provocado que el precio de este alimento se dispare.

En segunda posición se sitúa la carne de vacuno, que en la región se encarece un 18,8% interanual. Le sigue el grupo del café, cacao e infusiones, con una subida del 16,7%. Por el contrario, reduce de manera muy elevada su precio el aceite, un 34,4%. También el azúcar es más barato que hace un año, un 19%. Son de las pocas excepciones en la cesta de la compra que resultan más económicas que en octubre del ejercicio anterior.

«Los alimentos se mantienen relativamente estables, al compensarse incrementos en frutas frescas o refrigeradas, huevos y aceite de oliva con caídas en legumbres y hortalizas, pan y lácteos», apuntó el Ministerio de Economía. Pese a ese relativo optimismo, los datos del INE confirman que el impacto de la gripe aviar se está trasladando ya a los estantes del supermercado. El sector primario atribuye esta subida –un euro de incremento medio en apenas una semana– a las medidas de control implementadas a principios de año y al temor a una posible escasez del producto que, en todo caso, descartan desde la industria.

Pese al alza de los precios de los alimentos, el IPC general en Asturias se mantiene en el 3,1% por cuarto mes consecutivo. Y eso que, más que los productos de la dieta, se incrementa la electricidad, que cuesta un 12,8% más. Los servicios de restaurantes y hoteles también se encarecen, un 4,8%, al igual que las bebidas alcohólicas y el tabaco, cuyos precios suben un 4,2%. La sanidad (+2,4%), el transporte (+2,2%), las comunicaciones (+1,8%), los artículos del hogar (+0,6%), la enseñanza (+0,2%) y el ocio y la cultura (+0,1%) también resultan más costosos para los bolsillos de los asturianos. De hecho, el único gran grupo de los analizados que se abarata es el del vestido y calzado, con un precio un 3,4% menor.

En España, el IPC consolida su tendencia alcista con un repunte de una décima, que alcanzó el 3,1% en octubre –la misma tasa que en Asturias–, según las estadísticas definitivas publicadas. La cifra podría haber sido mayor si la notable subida de la factura de luz y del transporte –especialmente el aéreo y por ferrocarril– no se hubiese visto compensada por la moderación experimentada en los paquetes turísticos con el fin de la temporada de verano y en los carburantes, con la caída de los precios del petróleo.

En todo caso, este es el IPC nacional más elevado de los últimos 16 meses, afectado también por los altos precios de algunos alimentos como las frutas frescas, el aceite de oliva y, sobre todo, el huevo. En el último año, es el alimento que más ha subido de precio dentro de las partidas que componen el IPC, solo por detrás de la recogida de residuos (que sube un histórico 30,3% tras asumir la nueva tasa de basuras que entró en vigor este año); la joyería (+26,8%); y el transporte de pasajeros (+26,7%).

Estancamiento

Por su parte, la inflación subyacente –que es menos volátil al excluir de su cálculo los alimentos frescos y la energía– también avanza una décima respecto al mes anterior tras subir al 2,5% en octubre. Bajo este escenario, el INE confirma que la tendencia a la moderación de la inflación se ha estancado por completo en la economía española, desde los máximos superiores al 10% que llegaron a alcanzarse en 2022.

La evolución de precios en nuestro país contrasta con la moderación en el conjunto de la zona euro, donde la media se situó en octubre en el 2,1% –más en línea con el objetivo del 2% del Banco Central Europeo–, según la estadística provisional de Eurostat.