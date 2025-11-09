El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Varios jóvenes sentados en el banco de un parque. Armando Méndez

Los asturianos que no estudian ni trabajan aumentan un 69% en un año, hasta los 12.200

Se excluyen de esta cifra jubilados, perceptores de otras pensiones, amas de casa, estudiantes y personas con incapacidad permanente

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:52

Se considera población inactiva a todas las personas de 16 años o más que no tienen un empleo ni están en búsqueda activa de uno. ... En Asturias son 429.300 y la mayoría son jubilados (203.700, el 47,5%), según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), relativos al tercer trimestre. No obstante, hay un grupo que no se corresponde ni con amas de casa, personas con incapacidad permanente, estudiantes o personas que reciben una pensión distinta a la de jubilación. Son ciudadanos que, por diferentes razones, no quieren acceder al mercado laboral. En la región son 12.200, un 69,4% más (+5.000) que en el mismo periodo del pasado año.

