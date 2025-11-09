Los asturianos que no estudian ni trabajan aumentan un 69% en un año, hasta los 12.200

Se considera población inactiva a todas las personas de 16 años o más que no tienen un empleo ni están en búsqueda activa de uno. ... En Asturias son 429.300 y la mayoría son jubilados (203.700, el 47,5%), según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), relativos al tercer trimestre. No obstante, hay un grupo que no se corresponde ni con amas de casa, personas con incapacidad permanente, estudiantes o personas que reciben una pensión distinta a la de jubilación. Son ciudadanos que, por diferentes razones, no quieren acceder al mercado laboral. En la región son 12.200, un 69,4% más (+5.000) que en el mismo periodo del pasado año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que entre las principales causas de inactividad figuran: estar a la espera de volver a trabajar por haber sido afectados por un expediente de regulación de empleo, tener responsabilidades personales o familiares, por dedicarse al cuidado de niños o adultos incapacitados y por pensar que no hay posibilidad de encontrar un empleo. Según los datos difundidos, el grueso de personas que están en esta situación son mujeres (6.500, frente a 5.600 hombres).

También hay una mayoría femenina dentro de las 80.800 personas que se dedican a las labores del hogar en Asturias: 71.600. Mientras que los hombres amos de casa son 9.100. En el caso de los inactivos por ser estudiantes, son 57.100 (33.100 mujeres y 24.000 hombres). Aún más aplastante es el predominio femenino entre aquellos que están en situación de inactividad por percibir una pensión distinta a la de jubilación, en la que se hallan 57.400 asturianos, de los cuales 50.000 son mujeres. Por esta distribución, es de suponer que buena parte de ellas perciben una pensión de viudedad.

Mientras que aquellos que no tienen trabajo ni buscan uno por padecer una incapacidad permanente suman 18.200 y en este caso el grueso sí es masculino (10.200 frente a 7.900 mujeres). Por grupos de edad, el de 65 años y más es el más numeroso, con 274.600 personas en el tercer trimestre del año, debido al gran peso que tienen los jubilados dentro de la población inactiva. Le siguen aquellos que tienen entre 55 y 64 años, que son 57.200. En tercer lugar se sitúan los asturianos con edades comprendidas entre 16 y 19 años, que son 30.300. A bastante distancia de estos se posicionan los ciudadanos de entre 35 y 44 años (16.500) y los de entre 20 y 24 (16.300). En último puesto se encuentran los ciudadanos de entre 25 y 34 años en situación de inactividad: 12.500.

Aunque el número de personas que no trabajan ni buscan un empleo ha descendido ligeramente –900 personas menos respecto al tercer trimestre del pasado ejercicio–, la baja tasa de actividad –el cociente entre el total de activos y la población de 16 y más años– sigue siendo un problema estructural del mercado laboral asturiano. De hecho, Asturias se mantiene en el último puesto entre las regiones, con un 52,47%, muy por debajo del 59,3% de la media española. Es, no obstante, una pequeña mejora respecto al tercer trimestre del pasado ejercicio, cuando la tasa de actividad estaba en el 51,94%. En el otro extremo de la tabla está Islas Baleares, con un 66,73%, gracias al impulso del turismo en su economía; le siguen Madrid, con un 62,85%, y Cataluña, con un 62,18%.

El envejecimiento de la población influye directamente en la tasa de actividad, sobre la que impacta de manera negativa. De ahí que la sangría demográfica que sufre Asturias repercuta en el conjunto de la economía. Una pérdida que en los últimos años se ha visto aliviada gracias a la llegada de inmigrantes, que revitalizan el mercado laboral.