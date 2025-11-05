Asturias tiene 18.000 hogares con todos sus miembros en paro, 1.200 más que hace un año

La tónica del mercado laboral asturiano este año ha sido positiva en líneas generales, con descensos del paro y con crecimiento de afiliados a ... la Seguridad Social, aunque acusa la finalización del periodo estival, que tradicionalmente es un revulsivo. Pero esta buena evolución no alcanza a las 18.000 familias que tienen a todos sus miembros en situación de desempleo, dato que se extrae de la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre. En la información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se tienen en cuenta aquellos hogares en los que hay, al menos, un activo, como se denomina a la persona que tiene un empleo o está en busca de uno.

Los afectados suponen el 3,92% de hogares asturianos –similar al 4% de la media nacional– y el 6% del total de familias asturianas con personas en edad y disposición de trabajar –por encima del 5,52% del promedio español–. Así, la estadística refleja que las unidades familiares con todos sus miembros en paro experimentaron un incremento de 1.200 (+7,14%) respecto al mismo trimestre del pasado año.

En cambio, son 1.500 menos que las contabilizadas en el segundo de 2025, y 300 menos que en comparación con el primero. En un contexto en el que el número de hogares en general crecieron, al pasar de 456.200 en el tercer trimestre de 2024 a los 459.100 del mismo periodo de este año. Dentro de ellos, también aumentaron las familias con, al menos, uno de sus miembros activo, de 284.800 a 300.100. Cifras que van en consonancia con el incremento de la población en la comunidad y de los cotizantes a la Seguridad Social.

No obstante, Asturias tiene un problema estructural de muy difícil solución, como es el colectivo de parados de larga y muy larga duración. Estos últimos son aquellos que llevan dos años o más en busca de un puesto de trabajo, que representan uno de cada cinco (20,4%) de los 42.800 desempleados recogidos en la EPA (dato que difiere del aportado por el Ministerio de Trabajo y no contabiliza exactamente lo mismo). Son 8.700, según la Encuesta de Población Activa, 3.400 menos en la comparativa interanual y 1.600 menos que en el segundo trimestre de 2025.

Es destacable el descenso de las mujeres en esta situación, al pasar de las 8.200 contabilizadas en 2024 a las 5.400 actuales (-3.800), aunque son mil más que en el segundo trimestre. Respecto a los hombres parados de muy larga duración también se redujeron, pero de manera mucho menos acusada: hay 3.400 parados de muy larga duración, 500 menos que un año antes, aunque 2.500 menos que el trimestre anterior.

En el caso de los parados que llevan entre un año y menos de dos en busca de un empleo –de larga duración–, que llegan a 5.500 en total, la evolución interanual también es a la baja, ya que llegaban a 8.100 en 2024 (aunque son 200 más que en el segundo trimestre). En este colectivo, la cifra de mujeres se rebajó y además notablemente, al pasar de 5.300 a 2.500 en la comparativa interanual (y 500 menos respecto al periodo de abril a junio), mientras que la de hombres aumentó en 200, hasta 3.000 (700 más que en primavera).

El problema de las personas que permanecen durante mucho tiempo en busca de un empleo está ya enquistado en el mercado laboral asturiano, a pesar de que las empresas denuncian la falta de profesionales. Desajustes entre la oferta y la demanda que derivan de las distintas capacitaciones que se ofrecen y se piden, así como de las expectativas de cada uno y las condiciones laborales que se plantean.