Asturias aspira a convertirse en nuevo polo de la movilidad eléctrica para diversificar su economía

Es innegable el interés del Principado y el tejido productivo de la región por captar inversiones que revitalicen la industria regional con nuevas actividades, sobre ... todo aquellas relacionadas con las energías renovables y la movilidad sostenible. Así lo evidencian los numerosos departamentos y oficinas que tanto en el ámbito privado como en el público se han creado para tal fin. En esta búsqueda de proyectos tractores, los vinculados al vehículo eléctrico son especialmente atractivos por su envergadura y permitirían a Asturias posicionarse como nuevo polo de este sector y diversificar su economía. De ahí que todas las alarmas se activaran cuando se conoció el interés del fabricante chino BYD por implantar una factoría en suelo europeo.

El interés es recíproco, ya que una delegación de la compañía visitó el Principado en 2023 para conocer 'in situ' las ventajas de las que se beneficiaría si instalase en suelo asturiano la planta. Gijón centró la atención de los representantes de la marca china, en concreto, la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA). Sus más de 700.000 metros cuadrados de suelo industrial disponible en una ubicación estratégica y con una futura conexión con El Musel constituyen un escenario adecuado para las necesidades que pueda tener la planta que proyecta BYD. Lo que no ha aclarado es si dará prioridad a una tercera planta de ensamblaje o una primera de baterías.

Uno de los requisitos puestos sobre la mesa por la multinacional es la agilidad en la tramitación, ya que sus desarrollos en el Viejo Continente se producen con celeridad. En este sentido, puede resultar muy beneficiosa la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional que ya tiene en vigor el Principado. Si cumplen las condiciones que impone esta normativa, la iniciativa tendría un trato preferente en su tramitación. No contaba con esta herramienta el Gobierno asturiano cuando BYD visitó la región en su prospección de lugares para ubicar la que entonces era su primera fábrica en territorio europeo. En esa ocasión, a finales de 2023, la elegida fue Hungría, donde se ultima la construcción de una planta en Szeged –con una inversión de 4.000 millones de euros– y que se espera que comience a operar a final de año para producir hasta 300.000 unidades al año.

No obstante, la factoría que levanta en dicho país tiene unas dimensiones menores de las previstas inicialmente, puesto que decidió 'partir' el proyecto, lo que amplía el abanico de posibilidades al analizar otras ubicaciones. Poco tiempo después, en 2024, el fabricante chino anunció su intención de construir una segunda planta. Tampoco tuvo suerte Asturias entonces, ya que el destino elegido fue Turquía. Supondrá un desembolso superior a 1.000 millones para fabricar, a partir de finales de 2026, 150.000 vehículos anuales.

Ahora se presenta una nueva oportunidad –con el mismo objetivo de esquivar los aranceles impuestos por la Unión Europea– y fuentes de BYD ya han deslizado que España es favorita para albergar la tercera fábrica debido a su infraestructura industrial y su despliegue de energías renovables. Dentro del país, Asturias y Valencia ocupan posiciones privilegiadas, ambas con salida al mar y disponibilidad de suelo, aunque el Principado cuenta con la baza de su larga tradición en la gran industria, más cercana al sector de la automoción que la valenciana, más asociada a sectores como la cerámica y el calzado.

Ionway, en El Musel

Ambas provincias comparten, además, el hecho de tener otros proyectos de la movilidad eléctrica, aunque en diferente grado. Así, n el municipio valenciano de Sagunto, PowerCo fabricará celdas de baterías a partir del próximo año. Precisamente, esta filial de Volkswagen ha sumado fuerzas con Umicore y juntas –bajo la denominación de Ionway– proyectan una planta de componentes para baterías destinadas a vehículos eléctricos en Gijón. No obstante, esta iniciativa, que se instalaría en suelo de la ampliación de El Musel, tendría un presupuesto inicial de 700 millones y generaría 900 empleos directos, está en el aire por la debilidad del mercado, según confirmó Ionway a este periódico en julio de 2024.

Además, en Asturias hay un ecosistema propicio para impulsar la movilidad eléctrica integrado por empresas de componentes y de servicios auxiliares a la industria y centros tecnológicos, aglutinado en el Asturias Mobility Innovation Hub.