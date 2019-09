Asturias busca consolidar la FP Dual tomando como ejemplo el modelo vasco Manuel Fanjul; la periodista de EL COMERCIO, Noelia A. Erausquin, y Ramón Martínez de Murguia. / ÁLEX PIÑA Los expertos ponen en valor la conjugación entre aprendizaje y trabajo en la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito' SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Miércoles, 4 septiembre 2019, 01:22

Un total de 2.300 alumnos de Formación Profesional Dual, 97 centros de FP, 1.435 empresas y una inserción laboral del 96,2%. Estos son los datos que dejó la FP Dual del País Vasco durante el pasado curso y que ayer se destacaron en la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito', organizada por UGT. La formación es uno de los debates que el sindicato insiste en poner sobre la mesa para abordar la falta de profesionales cualificados en determinados sectores, principalmente el de las nuevas tecnologías, fundamental para el futuro económico e industrial de la región.

Ramón Martínez de Murguia, excoordinador de la FP Dual del Gobierno Vasco, y Manuel Fanjul, exdirector del CIFP de Mantenimiento y Servicios a la Producción de Langreo, fueron los encargados de poner en valor esta modalidad de formación, en un coloquio moderado por la subjefa de Economía de EL COMERCIO, Noelia A. Erausquin, y en el que se destacó la necesidad de coordinar esfuerzos entre Administración, sindicatos y empresarios para lograr el éxito.

Los datos aportados por el experto vasco se contraponen con los asturianos, donde a la FP Dual está teniendo muchos problemas para crecer. El nuevo modelo que pretende que los alumnos pasen más tiempo en la empresa no llegará este curso.

«Aprender a través del trabajo y no trabajar aprendiendo». Así resumió ayer Martínez de Murguia la esencia de la FP Dual, «un instrumento para mejorar la preparación de las personas que cursan FP». Las ventajas son tanto para el alumnado como para las empresas. Los primeros adquieren una formación reforzada, competencias transversales, motivación y experiencia laboral, mientras que las empresas tienen la posibilidad de gestionar recursos humanos y reducir costes, acortan el tiempo de adaptación y preparación de personal cualificado y mejoran su imagen como empresa. En el caso del País Vasco, las compañías, que reciben una ayuda del Gobierno vasco de 2.000 euros por alumno, pagan el salario mínimo interprofesional.

Asimismo, el excoordinador de la FP Dual vasca recalcó la incertidumbre que se avecina en los próximos años «donde nadie sabe cuáles van a ser los puestos de trabajo». Insistió en que al alumnado hay que enseñarle a gestionar esas dudas «ya que tendrá que adaptarse a las nuevas tecnologías y también a los nuevos empleos» que surgirán con la llegada de la inteligencia artificial y la robótica. Por ello, es importante formar en «humanismo» para tener unos mínimos éticos y unos valores.

Por su parte, Manuel Fanjul apuntó que este tipo de formación «es una inversión, no es un bien social, ni una obligación». Así, dirigiéndose a las empresas afirmó que «o inviertes en personal o cierras». A su juicio, la Administración, las empresas y los sindicatos son las tres «patas» de la FP Dual. Además, insistió en que esta formación no supone «trabajar gratis ni a medio sueldo» y lamentó que el nuevo Gobierno regional no haya apostado por una Viceconsejería de Formación Profesional. «Va a ser la olvidada», predijo.

Por otro lado, Antonio de Luis Acevedo, director gerente de Fundae, y Ángel Mariano Campal, inspector de Educación de la Consejería de Educación, moderados por José María Urbano, ex jefe de redacción de LA VOZ DE AVILÉS, repasaron el papel de la FP ante los cambios tecnológicos. Acevedo criticó que no sea equitativa. Según él, dependiendo del territorio, de los sectores, del género y del tamaño de las empresas, la formación es distinta. «La pequeña empresa es el 90% de nuestro tejido productivo y no se está formado», lamentó. Asimismo criticó que las grandes «no se hayan preocupado» de formar a las auxiliares. Durante su intervención puso en el punto de mira la disrupción de la tecnología y la incertidumbre que traerá consigo. «La FP tiene que ser equitativa e inclusiva», concluyó.

Por su parte, Ángel Mariano Campal afirmó que la FP es una de las respuestas fundamentales para el relevo y para atraer recursos humanos del exterior. Campal destacó que estamos ante un nuevo mundo que se desconoce y que hay que formar en competencias para afrontar estos retos futuros.