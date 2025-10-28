El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asturias se sitúa a la cola de las subidas salariales acordadas por convenio y pierde poder adquisitivo

El incremento medio pactado en el Principado hasta septiembre asciende al 2,81%, mientras que el IPC se mantiene en el 3,1%

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 00:10

Comenta

En un contexto de repunte de la inflación, los salarios de los trabajadores asturianos pactados en la negociación colectiva se quedan atrás. La última estadística ... publicada por el Ministerio de Trabajo recoge una subida media del 2,81% en los convenios con efectos económicos hasta septiembre. Se trata del tercer menor incremento del país –igualado por Andalucía–, solo por delante de Murcia (+2,47%) y Castilla y León (+2,76%). El promedio nacional asciende a 3,5%, a gran distancia del 6,05% alcanzado por Baleares, que encabeza el listado de las comunidades. El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) de septiembre que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE) la pasada semana confirma la pérdida de poder adquisitivo.

