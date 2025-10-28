Asturias se sitúa a la cola de las subidas salariales acordadas por convenio y pierde poder adquisitivo

En un contexto de repunte de la inflación, los salarios de los trabajadores asturianos pactados en la negociación colectiva se quedan atrás. La última estadística ... publicada por el Ministerio de Trabajo recoge una subida media del 2,81% en los convenios con efectos económicos hasta septiembre. Se trata del tercer menor incremento del país –igualado por Andalucía–, solo por delante de Murcia (+2,47%) y Castilla y León (+2,76%). El promedio nacional asciende a 3,5%, a gran distancia del 6,05% alcanzado por Baleares, que encabeza el listado de las comunidades. El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) de septiembre que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE) la pasada semana confirma la pérdida de poder adquisitivo.

Porque al volver a escalar la inflación tras las bajadas anotadas en los primeros meses del año, el bolsillo de los trabajadores asturianos vuelve a resentirse. En agosto, el IPC se situó en el 3,1% en Asturias, cuando las subidas salariales pactadas en convenios se quedaron en un 2,79%, con la consiguiente merma en el poder de compra. Tasa que ya se había registrado en julio y se mantuvo en septiembre. De manera que la clase trabajadora sigue afrontando serias dificultades para llegar a fin de mes.

En la estadística figuran 74 convenios registrados hasta septiembre en Asturias, que atañen a 17.757 empresas y 117.279 trabajadores. Por sectores no detalla la variación salarial en el ámbito autonómico, pero sí en el nacional y revela que el mayor incremento corresponde a las actividades profesionales, con un 4,87%. De cerca les siguen los trabajadores de la sanidad y servicios sociales, con un alza del 4,82%. La educación también supera la media, con un 3,79% de aumento de la nómina, incremento casi idéntico al de la hostelería (3,78%). Por su parte, el transporte y almacenamiento registra un crecimiento salarial del 3,68%.

En el otro extremo de la tabla, la actividad que anota una menor subida fue el suministro de energía (1,56%). Un peldaño por encima se sitúa la agricultura y ganadería, con un 2,05%. Las industrias extractivas también se quedan por debajo del promedio, al aumentar el salario un 2,73%. De la misma manera, el suministro de agua y gestión residuos no alcanzó dicha barrera, al quedarse en un 2,88%, al igual que la industria manufacturera, cuyos sueldos engordaron 2,89%.

Precisamente, uno de los convenios más importantes de Asturias por el volumen de trabajadores al que se le aplica (alrededor de 3.500) es el de la industria auxiliar del metal. La mesa negociadora se constituyó el pasado mayo para acordar las condiciones del que ha de sustituir al firmado por la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado (Femetal) y los sindicatos en febrero de 2022. Dicho convenio fijó subidas salariales del 1% para 2021, del 2,5% para 2022, y del 3% para 2023 y 2024, con una reducción de la jornada de ocho horas. Además se estableció que, a la finalizar esos cuatro años, la diferencia entre la suma de los incrementos pactados y el IPC real de cada uno de los años se incrementaría en las tablas salariales, sirviendo de base de cálculo consolidada para los siguientes años. Como resultado, desde el 1 de enero de este año, en las nóminas se anotó una subida del 9,5%.

Mejoras

Esta semana, representantes de la patronal y los sindicatos celebraron la segunda reunión, en la que los representantes de los trabajadores plantearon sus propuestas. Femetal se comprometió a estudiarlas y a darles una respuesta en el encuentro que mantendrán las partes el próximo 7 de noviembre. Así, UGT y CO OO inciden en la importancia de que no sea una mera revisión de cifras, sino que el nuevo convenio traiga aparejadas mejoras reales en las condiciones sociales y laborales. Asimismo, recuerdan que el sector goza de buena salud, lo que debe trasladarse a las plantillas. Por su parte, los empresarios quieren revisar aspectos relativos a ciertos tipos de contratos, como el fijo discontinuo.