Huye cada agosto del «horno» en el que se convierte Madrid y de paso vuelve a casa. Ángel de la Fuente (Gijón, 1962), director ... ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), repasa con EL COMERCIO la actualidad económica y lo hace con cierto pesimismo, avivado en buena medida por la incertidumbre política.

–Hace justo un año se hablaba del establecimiento de un sistema de concierto en Cataluña acordado entre el PSC/PSOE y ERC. Ahora ese pacto se sustancia en el acuerdo bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat. ¿Qué efectos tendrá para regiones como Asturias?

–Yo no lo daría por hecho. Hay mucha oposición a la extensión del concierto a Cataluña, incluso dentro de la coalición de Gobierno y de muchas federaciones del PSOE. Supongo que en parte por eso, el acuerdo de la comisión bilateral es extremadamente vago y no puede verse como un paso adelante en la concreción de la financiación singular. Con todo, el peligro sigue existiendo. Si llegara a materializarse sería malo para todos. Especialmente para las comunidades que son receptoras netas de los flujos de nivelación territorial, como Asturias, que perderían recursos. Pero también para el resto del país: supondría el inicio de una deriva hacia un Estado de corte confederal, con un centro cada vez más débil, que, además de más desigual, sería poco efectivo.

–¿Qué pueden hacer ante esta posibilidad regiones como Asturias?

–Plantarse, sin ambigüedades ni medias tintas, en todos los frentes relevantes: dentro del partido, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Conferencia de Presidentes y el Congreso.

–La ministra Elma Saiz, precisamente en una visita a la Feria de Muestras, aseguró que no habrá «privilegios» para Cataluña. ¿Los tendrá con este pacto?

–Prefiero seguir hablando en condicional. Si se materializase cualquier cosa en la línea del pacto PSC-ERC, sí, claro que habría privilegios. Seguramente, la ministra nos diría que no sería un privilegio porque otras comunidades podrían escoger sumarse al sistema. Pero el argumento es una falacia para tratar de vendernos una moto sin ruedas. Un sistema de tipo concierto solo favorece a los territorios más ricos, que con él se quedarían con una parte mayor de su excedente fiscal. Para una región pobre, el derecho a elegir el concierto es una tomadura de pelo. Sería el derecho a una financiación acorde con su renta, y por tanto necesariamente por debajo de la media. Se pueden introducir correcciones parciales, pero esa es la esencia del sistema. Si lo que se pretende es mantener un grado de nivelación similar al actual, ese no es el camino.

–La brecha de financiación entre la comunidad mejor financiada per cápita y la peor es la más alta de la historia, pero en regiones como Asturias, envejecida, con una orografía complicada, se defiende otro criterio de reparto. ¿Hay objetivamente alguno que sea mejor?

–Es cierto. La diferencia entre la primera y la última comunidad de régimen común en términos de financiación homogénea por habitante ajustado fue de 957 euros en 2023. Si tenemos en cuenta a las comunidades forales, la brecha es mucho mayor. Esto no es justo y habría que arreglarlo. Pero negociar un acuerdo razonable entre quince es complicado. Cada comunidad presiona para que se incremente la ponderación de las variables de necesidad que más le convienen y no admite la posibilidad de pérdida alguna, lo que hace difícil encontrar recursos para mejorar a los que están peor. Deberíamos replantear el procedimiento de negociación de la reforma, delegando en los grandes partidos y en los técnicos, y pensar un poco más en el interés común.

–¿Qué se debería primar?

–En nuestro caso, pedimos primar el envejecimiento, la dispersión de la población y la orografía. Las dos primeras variables ya están en el sistema, la primera con un peso muy elevado. La tercera no está, y seguramente tendría sentido meterla, quizás como un indicador que module al alza o a la baja la extensión del territorio, pero esto no cambiaría demasiado las cosas. No hay una fórmula ideal a la que se pueda llegar por un cálculo científico, pero yo diría que lo que tenemos es bastante razonable y sería un buen punto de partida para tratar de consensuar mejoras técnicas o cambios razonables, como la introducción de la orografía, o alguna mejora en el indicador de necesidades educativas.

–Hay temas que se repiten de un año a otro y que no se han llegado a desarrollar, como el recorte de jornada. ¿Qué impacto tendrá?

–También en condicional, si llegara a aprobarse supondría un significativo aumento de los costes de producción que restaría competitividad a nuestras empresas y supondría un problema especialmente grave para las más pequeñas, que tienen menos margen para reducir la jornada sin que se resienta la actividad.

–Lo que ha cambiado totalmente es la irrupción de Donald Trump. ¿Cómo nos afectarán los aranceles?

–Las barreras al comercio interfieren con la división eficiente del trabajo y tienden a reducir el bienestar de todos los implicados, incluyendo a los que las imponen. En contra de lo que piensa Trump, EE UU saldrá perdiendo: no recuperará los 'buenos empleos industriales' de los años cincuenta que sueña con repatriar y aun así sus consumidores tendrán que pagar precios más altos por bienes producidos menos eficientemente, incluidos los producidos por empresas domésticas más protegidas de la competencia internacional. Los demás sufriremos a través de una pérdida de exportaciones. En principio, nuestra exposición directa al comercio con EE UU es relativamente reducida en términos de peso en el PIB, pero la exposición indirecta es seguramente mayor. En cualquier caso, algunos sectores, como el agrícola y el de maquinaria, lo notarán, pero el efecto agregado debería ser moderado, siempre que las cosas no escalen a una guerra de todos contra todos que podría ser un auténtico desastre, como lo fue en los años de la Gran Depresión, si termina reduciendo sustancialmente el comercio mundial.

–¿Se ha rendido Europa al aceptar las exigencias de Trump o vale más un mal acuerdo que ir a la guerra comercial total con EE UU?

–Vale más un mal acuerdo si sirve para evitar una escalada y, además, las represalias tendrían efectos adversos también para nosotros.

–Otra cuestión derivada de las exigencias de Trump. El sector de la defensa se está erigiendo, por un lado, como un gran consumidor de recursos públicos y, por otro, como una esperanza para la reindustrialización. ¿Qué implican los anuncios de rearme de Europa para la economía?

–Trump no es el primer presidente americano que piensa que Europa debería hacerse cargo de una parte mayor de los costes de su propia defensa, y en eso tiene razón. A medio y largo plazo, asumir una mayor responsabilidad en este ámbito seguramente será bueno para Europa, que ganará autonomía y capacidad de influencia, especialmente si es capaz de desarrollar una industria militar propia potente. Esto último no será fácil. Por la muy considerable ventaja de partida de EE UU y por la dificultad de trabajar conjuntamente para montar una industria verdaderamente europea ante la tentación de los países miembros de favorecer a sus campeones nacionales, que difícilmente tendrán la escala necesaria. En cualquier caso, la experiencia de Airbus muestra que puede hacerse.

–Desde la OTAN se insiste en llegar al 5% del PIB. ¿Es viable?

–Lo que se plantea es un objetivo a medio-largo plazo del 3,5% del PIB en gasto militar en sentido estricto y un 1,5% adicional en cuestiones de seguridad, infraestructuras y logística en las que ya se está invirtiendo, con lo que el incremento necesario del gasto no sería tan grande como pueda parecer a primera vista. El objetivo es ambicioso, pero seguramente revisable en función de cómo vayan las cosas. Supongo que se tira al alza con el fin de evitar lo que pasó con el objetivo del 2% del PIB que se fijó en 2014 y que algunos países miembros todavía no habían alcanzado en 2024. En cualquier caso, una subida sustancial del gasto militar en pocos años será una medida dolorosa, pues dejará menos espacio para otras partidas de gasto y podría obligar a subir impuestos, y ciertamente tendrá mucha oposición en el Parlamento español.

–¿Europa se ha dado cuenta de que su batalla casi en solitario contra el cambio climático puede acabar con su industria?

–No es solo la batalla contra el cambio climático, sino también un exceso de regulación que impone costes significativos a las empresas europeas y reduce su competitividad. Sí parece que la Comisión está comenzando a ser consciente del peligro y a tomar medidas para mitigarlo, pero habrá que ver cómo se implementan y si son efectivas.

–¿Serán suficientes o se quedarán en meras intenciones?

–La Comisión ha elaborado una propuesta de 'directiva ómnibus' para reducir las cargas regulatorias. El texto apunta en la dirección correcta, pero se queda corto en aspectos importantes. Así, en materia de información sobre sostenibilidad, la propuesta de directiva retrasaría en dos años la entrada en vigor de las nuevas obligaciones previstas en la normativa actual, en lugar de rebajarlas o de limitarlas a empresas realmente grandes, como sería deseable.

–El Gobierno defiende que de aquí a 2030 uno de cada siete jubilados se acogerá a la pensión reversible. ¿Le encajan esas cifras?

–Eso espero. Ayudaría a mitigar algunos de los problemas derivados del envejecimiento, incluyendo la escasez de mano de obra y, en alguna medida, los problemas financieros del sistema público de pensiones. Pero me temo que, incluso si se alcanza el objetivo, no será suficiente. El Gobierno sobreestima el ahorro derivado de la demora incentivada de la jubilación.

–¿Y cómo se puede hacer más sostenible el sistema?

–El problema no es la sostenibilidad per se. Si nos empeñamos, podemos seguir pagando pensiones como las actuales, que están entre las más generosas de Europa en relación con los salarios. Lo que pasa es que después de hacerlo quedará poco dinero para hacer frente a otras necesidades, incluyendo la sanidad y la dependencia. Habría que buscar un equilibrio más razonable y eso exigirá una política de pensiones menos generosa.

–Como en el resto de España, tenemos la vivienda disparada. ¿Hay una solución?

–El problema de la vivienda es fundamentalmente la insuficiencia de la oferta ante una demanda creciente. En buena medida, es un problema autoinfligido. Tenemos una normativa muy disfuncional en materia de suelo y ordenación urbanística que tiende a alargar enormemente los plazos, disminuyendo la rentabilidad, y una normativa de vivienda que desincentiva la puesta en alquiler de los pisos a través de la imposición de 'techos' a las rentas y de una creciente inseguridad jurídica para los propietarios. Habría que modificar la normativa para evitar esos problemas, haciendo así más atractiva la inversión en vivienda y su puesta en alquiler. También sería necesario incrementar el parque de vivienda social y acotar el peso de los pisos turísticos en determinadas áreas, bien limitando el número de licencias o bien estableciendo una tasa para su concesión cuyos rendimientos podrían ayudar a financiar la construcción de vivienda pública.

–Asturias lideró la bajada del paro el pasado mes de julio, gracias al tirón del verano, y estamos a punto de llegar de nuevo a los 400.000 afiliados. ¿Se corre el riesgo de asentar nuestra economía en un sector como el turístico, mucho más estacional y menos resiliente?

–¿Afiliados o afiliaciones? No es lo mismo, una misma persona puede tener varias afiliaciones ligadas a contratos de corta duración o de pocas horas. En los últimos años, este fenómeno parece estar ganando importancia. Con todo, es cierto que el paro está bajando en toda España y debería seguir haciéndolo, entre otras cosas por motivos demográficos. Las cohortes que están entrando ya y entrarán en las próximas décadas en el mercado de trabajo son más pequeñas que las que se jubilan, lo que hace que la mano de obra tienda a ser más escasa, al menos la nativa. En Asturias, el reciente tirón del turismo también está ayudando, lo que es una buena noticia. No tendría sentido renunciar a nuevos puestos de trabajo porque pueden ser estacionales.

–Hasta ahora Asturias no había vivido la llegada masiva de inmigrantes, ahora eso está cambiando. Prácticamente el 60% de los nuevos empleos los ocupan extranjeros. ¿Qué efecto pueden provocar en la economía?

–La inmigración es imprescindible para la economía española, y también para la asturiana. Sin ella, la población total llevaría tiempo cayendo y tendríamos grandes dificultades para encontrar quién se ocupe de muchas actividades imprescindibles pero poco atractivas para los nativos, incluyendo la agricultura, el servicio doméstico o el cuidado de los niños y mayores, pero también otras como la hostelería o la atención sanitaria.