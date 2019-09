Asturias exige al Gobierno medidas urgentes para proteger su industria Patronal y partidos reclaman al Ejecutivo que agilice medidas para frenar la crisis de Arcelor | El Principado muestra su «preocupación» por las plantas asturianas, pero recuerda que la solución excede la competencia regional L. CASTRO / A. ARRUÑADA GIJÓN. Domingo, 29 septiembre 2019, 03:42

Las advertencias lanzadas por ArcelorMittal acerca de la situación que viven las plantas asturianas preocupan, y mucho, a la patronal y a los representantes políticos, que temen un nuevo golpe tras los de Alcoa y Vesuvius. Por eso, urgen en bloque al Gobierno central, actualmente en funciones, y a la Unión Europea que tomen medidas para paliar esta crisis que afecta a todos los productores del viejo continente.

El tiempo «corre en contra de Arcelor y de Asturias», recordó ayer Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), quien insistió en la necesidad de actuar para evitar «el peor de los desenlaces», pues «lo que padezca Arcelor, pilar de la economía de la región, lo padecerá Asturias». Señaló que a pesar de la actual situación política en España, con un Gobierno nacional en funciones, «hay que buscar mecanismos para actuar con rapidez y adquirir compromisos firmes que generen confianza a la industria».

El Principado reconoció ayer su «preocupación» ante la situación de la factoría de Gijón y Avilés, pero confía en que «la coyuntura mejore» y que haya una regulación a nivel europeo y estatal «cuanto antes» que permitan un «escenario favorable a corto plazo». Así lo aseguró el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, quien incidió en que desde Asturias «lo que debemos hacer es reclamar que en Europa y España se tomen medidas» y añadió que «estaremos atentos a que encajen en el contexto asturiano».

Sin embargo, la oposición en la Junta considera que el Ejecutivo de Adrián Barbón puede hacer más y así se lo exigen. El presidente «tiene que reunirse de manera urgente con los responsables de la empresa para conocer de primera mano la situación y ofrecer ayuda. No puede hacer como con Vesuvius y reunirse el día que se presentó el ERE, es una irresponsabilidad total», espetó Teresa Mallada, portavoz del PP en el Parlamento asturiano. En términos similares se expresó Laura Pérez, de Ciudadanos, quien instó al Principado a «abandonar esa actitud pusilánime» y a ponerse en contacto con la multinacional para «ver qué se puede hacer para que siga apostando por Asturias». También lo reclamó así la portavoz de Podemos, Lorena Gil, quien exigió al Ejecutivo autonómico que tome «cartas en el asunto», porque «no podemos permitir que se juegue con una industria clave para la región de la que dependen miles de empleos».

Le piden a Barbón, además, que presione al PSOE nacional para agilizar las medidas que requiere la industria asturiana. Desde Foro van un paso más allá y responsabilizan al Ejecutivo de Pedro Sánchez del momento de incertidumbre que vive el sector. «La emergencia total de Arcelor es la consecuencia de la devastadora política industrial del Gobierno sanchista», criticó el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca. Más tajante se mostró Ignacio Blanco, portavoz de Vox en el Parlamento asturiano, quien aseguró que «si no se toman medidas a corto plazo, desaparecerá toda la industria en España y Europa» y lamentó que el estatuto para las electrointensivas y el arancel medioambiental no se hayan aprobado aún. «Al ritmo que funciona el mastodonte europeo, llegará cuando no quede ninguna industria», agregó Blanco.

Desde IU, en cambio, recuerdan que es necesario «enmarcar la visión catastrofista de la empresa» en un contexto de negociación del convenio e inciden en que Arcelor «tiene que asumir su responsabilidad social con Asturias». No obstante, la portavoz del partido, Ángela Vallina, reconoce su preocupación ante «una situación muy complicada que se debe abordar en Europa».