Asturias muestra su potencial inversor en Madrid ante líderes empresariales

Más de medio centenar de empresarios se reunieron este jueves en el encuentro 'Invertir en el Paraíso: Marca Asturias', organizado por la Asociación para el ... Progreso de la Dirección (APD), con el patrocinio de Caja Rural de Asturias y PFS Grupo, en la sede principal de la entidad bancaria en Madrid, para analizar las oportunidades que ofrece la comunidad.

La presidenta de APD en Asturias, Eva Rodríguez, definió al Principado como «un entorno que apuesta por la sostenibilidad, la innovación y la colaboración». Por su parte, Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias, señaló que «invertir en la región es apostar por un territorio que combina tradición y modernidad, con un sobresaliente legado empresarial y un tejido productivo resiliente y referente en innovación».

El encuentro contó con una gran mesa redonda en la que e se profundizó sobre el posicionamiento de Asturias como territorio competitivo, sostenible e innovador; moderada por el director ejecutivo de Grupo PFS, Roberto Rodríguez. El público ha podido disfrutar de reflexiones de alto valor provenientes de representantes de grandes empresas con 'alma asturiana', como Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas España; Ángela Santianes, presidenta de Dupont; Pedro Luis Fernández, presidente de GAM; Ricardo Cabeza, director general de Grupo El Gaitero, y Juan Rodríguez, director general de ILAS-Reny Picot.

Entre otras declaraciones, los ponentes coincidieron en señalar al territorio asturiano como un «destino que reúne muchas cualidades para llamar a inversores y empresas». Entre ellas, la gran capacitación tecnológica e industrial que se ha desarrollado en Asturias desde los últimos años, que los ponentes califican de «excepcional»; posicionando a la región como un entorno «competitivo de altísimo nivel».

La captación de talento fue otra de las temáticas más relevantes del encuentro, donde los ponentes han defendido el «sentimiento de pertenencia» de Asturias y han destacado la «enorme calidad de vida» que ofrece la comunidad. Asimismo, la sostenibilidad también fue protagonista para posicionar al territorio asturiano como destino inversor, destacando el «compromiso empresarial» de las firmas asturianas al respecto.