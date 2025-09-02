El Principado de Asturias impulsa cuatro proyectos de energía eólica con una ayuda de 48 millones de euros

El Gobierno de Asturias ha concedido 48 millones de euros a cuatro grandes proyectos empresariales de energía eólica en la región. Inversiones que, ... según señalan desde el Ejecutivo autonómico, «consolidarán al Principado como polo de referencia en la transición energética». Estas ayudas movilizarán una inversión superior a los 245 millones, lo que permitirá la creación de 601 puestos de trabajo directos.

Aunque los proyectos financiados son cuatro, las compañías beneficiarias ascienden a cinco, puesto que Windar y Dacero van juntas. Las otras tres son DeaAstúrica (filial de Daorje), Idesa Fabricación y Asturfeito. Todos los proyectos están relacionados con el desarrollo de nuevas instalaciones y procesos de fabricación en el sector de la energía eólica, tanto terrestre ('onshore') como marina ('offshore').

El de Windar y Dacero consiste en la creación de una nueva instalación para la fabricación de monopiles XXL (grandes pilotes de acero) destinados a turbinas eólicas marinas y, para ello, necesitará crear 340 nuevos empleos –además del desarrollo de programas de formación y capacitación con impacto en el empleo indirecto–. El proyecto, que recibirá 27,1 millones de subvención, supondrá además la recuperación de las instalaciones industriales de la antigua planta de Alcoa, con más de 300.000 metros cuadrados entre Avilés y Gozón.

Por su parte, DeaAstúrica pondrá en marcha en Gijón un nuevo centro industrial especializado en la producción y ensamblaje en serie de estructuras flotantes para eólica 'offshore' que requerirá 215 puestos de trabajo de nueva creación, «con especial atención a mujeres, jóvenes y personas desempleadas de la zona», para lo que recibirá una financiación de 17,2 millones. Uno de los objetivos que se marca es «impulsar la industria local y ejercer de tractor para generar empleo en las pymes».

El tercero de los proyectos eólicos financiados por el Principado es el de la ampliación de la capacidad productiva de Idesa Fabrication (Idefab) en Avilés para la fabricación de estructuras para torres eólicas marinas, equipos de captura y almacenamiento de CO2 y de hidrógeno. La inversión total prevista es de unos 4,8 millones de euros, de los que 960.000 serán ayudas. El objetivo es «mantener en Asturias la producción de componentes de gran tamaño y alto valor añadido, reforzando la competitividad industrial frente a terceros países» y la creación de doce empleos directos.

Por último, Asturfeito renovará sus instalaciones con «tecnología avanzada y líneas de producción optimizadas para la fabricación de componentes de gran tamaño destinados al sector de energía renovable eólica». El proyecto cuenta con una inversión de 13,5 millones y ha obtenido una subvención de 2,7 millones. Entre los objetivos se incluye la creación de 34 nuevos empleos directos, a los que se sumarán los que puedan producirse en empresas regionales subcontratadas.

La concesión de estas subvenciones es el resultado de la primera convocatoria del Fondo de Transición Justa realizada en el Principado y orientada a grandes empresas. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, explico ayer en el Consejo de Gobierno los programas que se pondrán en marcha hasta 2027 destinados a la aceleración de sectores estratégicos para la transición hacia una economía de cero emisiones. «Esta convocatoria marca un hito en la estrategia de modernización industrial de Asturias porque no sólo impulsa proyectos de gran impacto económico y tecnológico, sino que también garantiza oportunidades de empleo de calidad en las comarcas más afectadas por la transición energética», destacó.