El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Más de treinta piezas de Windar destinadas a un parque eólico marino, en el puerto de Avilés. Efe

El Principado de Asturias impulsa cuatro proyectos de energía eólica con una ayuda de 48 millones de euros

Se prevé que la inversión de Windar y Dacero, DeaAstúrica, Idesa y Asturfeito –beneficiarias del plan– genere 601 puestos de trabajo

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 06:15

El Gobierno de Asturias ha concedido 48 millones de euros a cuatro grandes proyectos empresariales de energía eólica en la región. Inversiones que, ... según señalan desde el Ejecutivo autonómico, «consolidarán al Principado como polo de referencia en la transición energética». Estas ayudas movilizarán una inversión superior a los 245 millones, lo que permitirá la creación de 601 puestos de trabajo directos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  2. 2 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  3. 3 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  4. 4

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  5. 5 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo
  6. 6

    Óscar Cortés pone la guinda al proyecto del Sporting de Gijón
  7. 7

    La educación concertada desconvoca la huelga en Asturias
  8. 8

    El mayor ejemplar de carabela portuguesa recogido en Asturias medía 28 centímetros de vela y pesaba 250 gramos
  9. 9

    Los expertos alertan: «Podríamos a llegar a tener carabelas portuguesas seis meses al año»
  10. 10 El Real Oviedo apunta a un final de mercado sin entradas o salidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado de Asturias impulsa cuatro proyectos de energía eólica con una ayuda de 48 millones de euros

El Principado de Asturias impulsa cuatro proyectos de energía eólica con una ayuda de 48 millones de euros