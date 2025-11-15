El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Trabajadores de la construcción, en la obra de un edificio en Gijón. Damián Arienza

Asturias registra la creación de 1.305 empresas hasta octubre, la cifra más alta desde 2019

La mayoría pertenecen a los sectores de la construcción, la hostelería y el comercio

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:14

Asturias registró la constitución de 1.305 sociedades en los diez primeros meses del año, lo que supone la mejor cifra de demografía empresarial desde ... octubre de 2019. Los datos acumulados suponen un hito y confirman la tendencia que ya se había experimentado en 2024, según explicó este sábado el Principado. Así, el año pasado también se marcó un récord en esos meses, con 1.297 nuevas compañías. De modo que la variación interanual es de un 0,62%.

