Asturias registra la creación de 1.305 empresas hasta octubre, la cifra más alta desde 2019

Asturias registró la constitución de 1.305 sociedades en los diez primeros meses del año, lo que supone la mejor cifra de demografía empresarial desde ... octubre de 2019. Los datos acumulados suponen un hito y confirman la tendencia que ya se había experimentado en 2024, según explicó este sábado el Principado. Así, el año pasado también se marcó un récord en esos meses, con 1.297 nuevas compañías. De modo que la variación interanual es de un 0,62%.

Por sectores económicos, las empresas de nueva creación reflejan un especial dinamismo en la construcción y las actividades inmobiliarias (332 sociedades), la hostelería (234), el comercio (180) y los servicios empresariales (161). Además, se constituyeron 69 firmas industriales, 67 compañías de comunicaciones, 62 de intermediación financiera y 29 de agricultura. Sobre este asunto, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, señaló que estas cifras ratifican el dinamismo y la fortaleza de la economía regional. «Los datos de creación de empresas confirman la positiva evolución de la actividad económica en el Principado que ya venían manifestando otros indicadores como la evolución del empleo y las afiliaciones a la Seguridad Social o la mejora de la tasa de emprendimiento», apuntó.

Según datos de la consultora Informa D&B, a excepción de agosto, en todos los meses de este año se han puesto en marcha más de un centenar de nuevas empresas en Asturias. Los últimos datos disponibles, correspondientes a octubre, reflejan que ese mes se crearon 139 sociedades, una más (+0,72%) que hace un año.

En cuanto a las disoluciones ejecutadas en la región, en el acumulado del presente ejercicio ascendieron a 416, 33 más que en el mismo periodo de 2024 (+8,62%), aunque en el décimo mes de 2025 se registraron 37, cinco menos (-11,9%).