Más de un millar de autónomos «asfixiados» se manifiestan en Oviedo Reclaman cuotas ajustadas a sus ingresos reales y reformar las condiciones del cese de actividad

Paloma Lamadrid Gijón Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:54

Más de un millar de autónomos han salido a la calle este domingo en Oviedo para reclamar una mejora en sus condiciones laborales, por las que ahora están «asfixiados». En la manifestación, convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos y replicada en más de una veintena de ciudades españolas, se han reclamado cuotas proporcionales, «ajustadas a ingresos reales mensuales», así como una exención del IVA hasta 85.000 euros.

En este sentido, han exigido la «eliminación del rol del autónomo como recaudador del Estado a través del IVA y las cotizaciones sociales. Otra de las reclamaciones es la reforma integral de las condiciones del cese de actividad, el conocido como paro del autónomo, así como que la protección social sea equivalente a la de los trabajadores asalariados.

La simplificación real de la burocracia es otra medida que pide esta plataforma que se declara «apolítica», al igual que la protección del patrimonio personal y del hogar familiar. Establecer «libertad de pago en efectivo y competencia justa en medios de cobro», revisar las tarifas de la SGAE y poder reproducir música libre de derechos también son actuaciones prioritarias para mejorar la competitividad de los autónomos, que también exigen la deducción «inmediata» de las inversiones que realicen.

