Verifactu: así funciona la herramienta de facturación que Hacienda retrasa hasta 2027

El Gobierno ha decidido aplazar un año la entrada en vigor de Verifactu, el sistema de facturación electrónica diseñado por la Agencia Tributaria para autónomos y pymes. La medida, aprobada en Consejo de Ministros, supone que las empresas que tributan por el Impuesto de Sociedades no estarán obligadas hasta el 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos y el resto de negocios tendrán de plazo hasta el 1 de julio de 2027. Esta medida, que forma parte de la Ley Antifraude (Ley 11/2021), busca combatir la economía sumergida y garantizar la transparencia en la facturación.

Cómo funciona Verifactu

Verifactu establece que los sistemas informáticos de facturación tienen que generar un registro que no puede modificarse ni borrarse y que tiene que estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea remitiendo la información directamente o manteniéndola almacenada en condiciones de seguridad. Además, las nuevas facturas deberán incluir un código QR a través del cual los clientes podrán comprobar que se han cumplido con las obligaciones de registro en la Agencia Tributaria y, por tanto, que se ha retenido correctamente el IVA o el IRPF incluido en las mismas.

El proyecto ofrecía a las empresas dos posibilidades: incorporar un software privado pero homologado por la Agencia Tributaria o conectarse de manera directa al proporcionado por el organismo del Estado, de manera que sus facturas pasaran de forma directa a incorporarse a su base se datos.

Su funcionamiento se basa en tres pilares:

- Registro automático de facturas : cada factura emitida se genera en un formato seguro y queda registrada en el sistema.

- Comunicación directa con la Agencia Tributaria : los datos se envían en tiempo real a Hacienda, lo que garantiza que no puedan ser alterados ni eliminados.

- Control contra el fraude : evita el uso de programas que permiten borrar ventas o llevar una contabilidad paralela, reforzando la transparencia fiscal.

En resumen: el registro debe contener medidas de seguridad como una huella digital, el enlace al registro anterior y, si el software está certificado, la remisión automática de los datos a Hacienda. Además, cada factura deberá incluir un código QR que enlaza con la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

La advertencia de los economistas

Las asociaciones de autónomos han recibido la noticia como un respiro, pero los economistas alertan de los efectos colaterales. El presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Miguel Ángel Vázquez Taín, y el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), Agustín Fernández, han advertido de la inseguridad jurídica que genera para las empresas un cambio tan tardío en los plazos.

«La mayoría de los empresarios ya habían planificado sus recursos y organizado la adaptación de sus sistemas confiando en los plazos inicialmente establecidos, por lo que un cambio tan tardío complica su organización interna y genera dudas sobre la estabilidad del marco normativo», señalaron.

Aunque reconocen que la ampliación del plazo puede ofrecer un respiro a quienes aún estaban en fase de adaptación, subrayan que para la gran mayoría del tejido empresarial esta prórroga implica reprogramar tareas, revisar inversiones tecnológicas y asumir costes adicionales derivados de ajustes de última hora.

Según ambos, los cambios afectan especialmente a los negocios con menos capacidad administrativa y menor margen para absorber imprevistos. Por ello, insisten en que es imprescindible que los plazos de entrada en vigor de las normas no se modifiquen a última hora y se mantengan estables en el tiempo.

Aunque el calendario se ha movido, la obligatoriedad de Verifactu es firme. A partir de 2027, todos los autónomos y empresas deberán utilizar este sistema para emitir sus facturas. No cumplir con estas nuevas obligaciones conlleva riesgos fiscales y legales considerables: desde 50.000 euros por utilizar software no certificado, hasta 150.000 euros por la venta de programas fraudulentos. Además de estas sanciones económicas, no emitir estas facturas electrónicas correctamente puede suponer la pérdida del derecho a deducir el IVA, posibles denuncias penales por fraude fiscal y hasta la paralización de la actividad profesional.