El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los dos hornos altos de Arcelor, en la planta de Gijón. Damián Arienza

La avería del horno alto 'B' de Arcelor mantiene en vilo a la plantilla y las empresas auxiliares de Asturias

La instalación estará parada hasta el lunes tras la explosión de una tobera y antes la siderúrgica decidirá la próxima maniobra

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:18

Comenta

La máxima prioridad de Arcelor en estos momentos es poder arrancar el horno alto 'B' y que este permanezca estable para volver a operar ... con normalidad. Desde que parara hace dos meses para someterse a trabajos de mantenimiento durante una semana, la instalación no ha vuelta a funcionar correctamente, con el consiguiente impacto en el conjunto de las plantas asturianas. Esta situación ha suscitado una profunda preocupación entre la plantilla de la siderúrgica y también entre las empresas auxiliares que le prestan servicio, ya que la producción de arrabio del otro horno alto, el 'A', es insuficiente para abastecer a todos los talleres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  2. 2 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  3. 3 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  4. 4 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  5. 5 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses
  6. 6

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  7. 7

    «Mi abuela ni quemó iglesias ni mató niños. Era una mujer de diálogo y progreso»
  8. 8

    Una promotora plantea rehabilitar el chalé de Don Fulgencio en Avilés y construir viviendas en Río San Martín
  9. 9

    La mayoría de los sindicatos desconvoca la huelga de Les Escuelines, excepto Comisiones Obreras
  10. 10 El acusado de la muerte del dj Eloy Malnero en Gijón afronta tres años y medio de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La avería del horno alto 'B' de Arcelor mantiene en vilo a la plantilla y las empresas auxiliares de Asturias

La avería del horno alto &#039;B&#039; de Arcelor mantiene en vilo a la plantilla y las empresas auxiliares de Asturias