Los dos hornos altos de Arcelor de la planta de Gijón. D. Arienza

La avería del horno alto 'B' de Arcelor obliga a realizar una parada en la planta de Sagunto

La multinacional volverá a intentar arrancar la instalación gijonesa el 7 de noviembre

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 07:27

Los problemas que sufre el horno alto 'B' de Arcelor, en la factoría de Gijón, tienen repercusión más allá de las fábricas asturianas. Así, ... se prevé una parada de cinco o seis días en la planta acabadora de Sagunto (Valencia) por la falta de bobina laminada en caliente que habitualmente le suministra la factoría de Avilés. A esto se suma el incendio que afectó a primeros de este mes a la acería de Fos-sur-Mer (Francia), que también abastece de este producto. Según explicaron fuentes sindicales, no se descarta que la parada se extienda a finales de noviembre e incluso a diciembre.

