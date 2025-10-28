La avería del horno alto 'B' de Arcelor obliga a realizar una parada en la planta de Sagunto

Los problemas que sufre el horno alto 'B' de Arcelor, en la factoría de Gijón, tienen repercusión más allá de las fábricas asturianas. Así, ... se prevé una parada de cinco o seis días en la planta acabadora de Sagunto (Valencia) por la falta de bobina laminada en caliente que habitualmente le suministra la factoría de Avilés. A esto se suma el incendio que afectó a primeros de este mes a la acería de Fos-sur-Mer (Francia), que también abastece de este producto. Según explicaron fuentes sindicales, no se descarta que la parada se extienda a finales de noviembre e incluso a diciembre.

Para paliar en la medida de lo posible la falta de bobina, la dirección de la planta de Sagunto ha solicitado material a otras fábricas de Europa, si bien los suministros no empezarían a llegar hasta la segunda quincena de noviembre. El 75 % de la producción de este centro de trabajo se dirige a los principales fabricantes de automóviles de España, Italia, Portugal y el norte de África.

Respecto al horno alto 'B', Arcelor decidió pararlo la pasada semana tras casi un mes de intentos infructuosos para estabilizarlo. Desde que volvió a arrancar después de someterse a una parada de mantenimiento a finales de septiembre, no han dejado de registrarse averías. Según explicó la multinacional, el problema es que el crisol no logra alcanzar la temperatura adecuada. La idea es volver a intentar el procedimiento el 7 de noviembre. Esto supone que el otro horno, el 'A', esté trabajando a tope de carga en un intento de mantener la capacidad actual de producción de arrabio.

Precisamente, la parada de mantenimiento del 'B' tenía como objetivo realizar mejoras en la instalación para optimizar su funcionamiento, ante el próximo final de la vida útil del 'A', previsto para 2026. De manera paralela, permanece parado el sínter 'A' para adecuarlo antes de que el 'B' cese su actividad a finales de año.