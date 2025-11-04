La avería del horno alto 'B' de Arcelor provoca paradas en varios talleres de las plantas asturianas

La parada del horno alto 'B' de Arcelor, que no tiene fecha para la recuperación de la actividad, ha provocado que varios talleres de ... laminación de las plantas asturianas hayan tenido que detener su actividad de manera intermitente por falta de material, al estar solo operativo el horno 'A', que no es suficiente para abastecer a las dos fábricas de la región. Están especialmente afectadas las instalaciones de Avilés, dedicadas a la producción de productos planos. De hecho, se ha llegado a aplicar en el tren de bandas en caliente (TBC) el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que está en vigor y que es el último recurso que utiliza la empresa en estos casos.

Y están previstas más paradas en las próximas semanas, como en decapado, que cesará su actividad durante tres semanas a finales de noviembre. También se verán afectados los tándem, galvanizado y hojalata. Como es lógico, el impacto también es grande en las dos acerías, que son las que abastecen a los talleres de laminación y ahora tienen una producción baja que lleva a la aplicación del ERTE.

En otros talleres comienza a escasear el material para laminar, como en el tren de carril, en Gijón. Y otros están parados por razones distintas a la avería del horno alto, como alambrón, que sufre frecuentes interrupciones de la actividad por el impacto en el mercado europeo de este producto procedente de países extracomunitarios. Arcelor da prioridad a los productos destinados a la automoción, como el acero galvanizado, ya que los contratos suscritos con las empresas de este sector es habitual que contengan cláusulas de penalización.

Problemas con la oxilanza

Esta coyuntura preocupa a la plantilla porque, si no se consigue arrancar con éxito el horno alto 'B' en los próximos días, esta falta de material se prolongará en el tiempo y, por tanto, la situación de las plantas asturianas se recrudecerá. Profesionales de la dirección técnica del grupo en Europa se han desplazado a Gijón para supervisar la introducción de la oxilanza –con la que se calienta el interior–, operación que se inició en la tarde del martes. Ya surgieron incidencias y la previsión ahora es intentarlo de nuevo este jueves por la piquera norte tras no poder hacerlo por la sur.

Si tras realizar este procedimiento, el arranque del horno 'B' se efectúa sin problemas, las plantas asturianas podrán ir recuperando la normalidad. En caso de que la instalación continuara dando fallos, la alternativa que pone la empresa sobre la mesa es dejarlo enfriar y vaciarlo, una tarea que podría prolongarse durante varios meses. Los problemas con este horno alto ya superan el mes, desde que a finales de septiembre se reanudó la actividad tras un parada de una semana de duración para someterse a trabajos de mantenimiento.

Cuando los trabajadores trataban de aumentar la actividad, se producían fallos que terminaban en la quema de toberas, con los consiguientes trastornos para volver a adecuar la instalación y repetir la operación. De modo que se decidió para el horno hace algo más de dos semanas.