Trabajadores de Arcelor, en la planta de Avilés. D. Baizán

La avería del horno alto 'B' de Arcelor provoca paradas en varios talleres de las plantas asturianas

El otro horno, el 'A', es insuficiente para abastecer a todas las instalaciones, lo que ha llevado a la siderúrgica a aplicar el ERTE vigente

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:51

Comenta

La parada del horno alto 'B' de Arcelor, que no tiene fecha para la recuperación de la actividad, ha provocado que varios talleres de ... laminación de las plantas asturianas hayan tenido que detener su actividad de manera intermitente por falta de material, al estar solo operativo el horno 'A', que no es suficiente para abastecer a las dos fábricas de la región. Están especialmente afectadas las instalaciones de Avilés, dedicadas a la producción de productos planos. De hecho, se ha llegado a aplicar en el tren de bandas en caliente (TBC) el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que está en vigor y que es el último recurso que utiliza la empresa en estos casos.

