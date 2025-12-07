El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista aérea de la planta de Arcelor en Gijón. Damián Arienza

La avería del horno alto 'B' deja a las plantas asturianas de Arcelor en la máxima incertidumbre

La siderúrgica plantea ahora llevar a cabo una nueva maniobra para la que ha solicitado la colaboración de la plantilla del horno 'A'

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:30

Comenta

Hay una profunda preocupación en Asturias por las consecuencias de la avería del horno alto 'B' de Arcelor, que acumula más de dos meses ... sin producir. La inquietud se extiende desde las plantas de Gijón y Avilés al conjunto de la región, ya que la actividad directa de la siderúrgica aporta alrededor del 12% del Producto Interior Bruto (PIB) asturiano, todo ello sin contar el negocio indirecto e inducido del que tira. Las operaciones efectuadas desde finales de septiembre para tratar de arrancar y estabilizar la instalación han resultado infructuosas. Tras introducir la oxilanza –herramienta mediante la que se introduce oxígeno y gas propano– por distintas zonas, no se ha logrado retirar el arrabio que está solidificado en el interior del horno.

