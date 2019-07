Abanca descarta la adquisición de Liberbank ante la falta de «interés» de la entidad asturiana El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, en el centro, el consejero delegado Francisco Botas, izquierda, y el doctor financiero Alberto de Francisco, durante la presentación de la cuenta de resultados del primer trimestre de Abanca, presentada este lunes en Vigo, en Galicia. / EFE Escotet aboga por «nuevas oportunidades» de compra y no rechaza una reestructuración del empleo tras la integración de Caixa Geral EUROPA PRESS Lunes, 29 julio 2019, 15:04

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha descartado la adquisición de Liberbank debido a que, según ha señalado, la entidad de origen asturiano «no tiene interés» en «procesos de integración».

Preguntado este lunes en Vigo tras la presentación de los resultados semestrales de Abanca, Escotet ha incidido en que «los esfuerzos en esa dirección están agotados», así como en que no se trata de una iniciativa que se pueda llevar a cabo en un futuro «inmediato».

En relación a nuevas oportunidades para la firma, ha esperado concluir el proceso de integración de Banco Caixa Geral «antes de que finalice el año».

Cuestionado por si esta iniciativa conllevará una reestructuración de la plantilla, no ha descartado esta posibilidad debido a que en algunos casos se pueden producir «solapamientos». No obstante, sí ha remarcado que esta situación no necesariamente se traducirá en una reducción de personal dado que estos proyectos demandan «nuevas capacidades».

Así, ha explicado que esta actuación permitirá «ampliar el tamaño de las oficinas» con el objetivo de alcanzar una «mayor» prestación de servicios en los «nuevos modelos de atención».

El presidente de Abanca ha incidido en que las redes que se crearán serán «muy complementarias» y ha remarcado que esta actuación permitirá a la empresa contar con una posición relevante en zonas como Extremadura, cuyo valor estratégico ha destacado debido a su importancia en el sector agrícola.

Aunque se ha mostrado abierto a «explorar nuevas oportunidades de adquisición» para Abanca, ha apuntado que «no hay prisa» para ello y ha explicado que la entidad se mostrará «atenta» a la situación del mercado con este objetivo. Así, ha avanzado que no se descartan alternativas de «crecimiento» que sean «complementarias» y «rentables».

Evalucación de resultados

Asimismo, ha subrayado que se han alcanzado los objetivos marcados en el primer plan trianual y en el segundo, todavía no finalizado, en relación a la rentabilidad empresarial y el crecimiento.

En este sentido, ha resaltado que también se han abordado los ejes estratégicos de la firma, que ha identificado como la mejora del margen financiero y la recurrencia, así como el enfoque centrado en el ámbito asegurador.

Por último, ha avanzado que se espera alcanzar el objetivo marcado para este año según las previsiones del próximo semestre. Además, ha apuntado que 2020 será «un año muy retador» de acuerdo con la expectativas de disminución de tipos de interés trasladadas por el Banco Central Europeo (BCE).