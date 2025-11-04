El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García
Ana Botín, presidenta de Banco Santander. Reuters

Ana Botín carga contra la avalancha regulatoria en la UE: «Es lo que mata la innovación y el crecimiento»

La presidenta de Banco Santander cifra en 500.000 millones los recursos para financiar que tendría la banca si los impuestos en la región fuesen igual que en EE UU

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:18

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, vuelve a cargar con dureza contra la excesiva regulación que, a su juicio, es uno de los grandes ... obstáculos para el crecimiento en Europa. «La brecha con EE UU Se está ampliando; allí han entrado en vigor 3.500 normas en los últimos años y se habla de desregulación sin problema. Aquí decimos simplificación, que no es lo mismo, tras la entrada de más de 13.000 nuevas normas de Brusleas», expresó la banquera durante el discurso inaugural de la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizada por la entidad.

