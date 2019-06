«La banca tiene ahora solvencia gracias a un ajuste importantísimo» Herminio Huerta. / A. GARCÍA Herminio Huerta, ex director general del Banco de Asturias y exdirectivo del Banco Herrero: «Una vez que compras acciones tienes que jugar a medio y largo plazo. Muy poca gente gana dinero mirando a lo inmediato» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Martes, 11 junio 2019, 03:16

Después de dejar atrás sus responsabilidades como directivo en el Banco de Asturias y en el Banco Herrero, Herminio Huerta (Latores, 1948) ha encontrado en la literatura una vía de escape. Después de publicar un primer libro de poesía, el autor presentará el próximo 28 de junio en la Escuela de Comercio de Gijón 'Diario de un jubilado inocente (un cándido inversor en Bolsa)', su segunda obra.

-Narra a modo de diario y en clave de humor el día a día de un inversor en bolsa primerizo. ¿Son experiencias personales?

-Es la historia de una persona que se prejubila y, siguiendo el consejo de un amigo, adquiere cuatro valores en bolsa. Y le va muy mal. Tan mal que se cuenta a sí mismo sus penas y sus desgracias. El personaje es inventado y no soy yo el que sale ahí. Bien es verdad que en todo personaje de ficción hay un fondo de realidad (sonríe).

-¿Cómo explica su salto a la literatura?

-Escribo para entretenerme y, como es lógico, no para ganar dinero (se ríe). Tanto en el otro libro como en este hay una faceta lúdica: trato de hacer reír a la gente y que se enganche a la historia.

-¿Es aficionado a la Bolsa?

-He sido siempre inversor en Bolsa. Sobre todo con los ahorros que me sobraban y no necesariamente con las acciones que adquiere el protagonista del libro. De todas formas, una vez que compras acciones tienes que sentarte sobre ellas para jugar a medio y largo plazo. Hay muy poca gente que gane dinero en bolsa mirando a lo inmediato. Excepto que sea gente especializada o con información muy privilegiada.

-¿Los inversores se desesperan ante la primera caída?

-Sí, desde luego. La gente se asusta cuando mete cierto dinero y al cabo de un mes ve que en vez de cien tiene ochenta. Y los saca. Hay que pensar a medio y largo plazo.

-Una vez alejado de la primera línea, ¿cómo ve el sector bancario?

-El mundo de la banca ha cambiado bastante en los últimos años. Después de la crisis, el sector está saneado y es solvente tras un ajuste importantísimo. En los últimos diez años desaparecieron 100.000 empleos y también desaparecieron el 45% de las oficinas. Habrá más fusiones porque la única forma de sobrevivir es con un tamaño mayor.

-¿Cómo explica el fracaso de la fusión entre Liberbank y Unicaja?

-No conozco en profundidad la situación, pero entiendo que tendrán sus razones para dejarlo.

-¿Tiene solución el futuro económico de Asturias?

-Es complicado, sobre todo teniendo en cuenta problemas fundamentales como la demografía y los impuestos. El carbón y la industria no nos van a sacar siempre del bache. Hay que crear un clima propicio, oportunidades. El ejemplo es el Parque Científico Tecnológico.