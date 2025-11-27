El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede del Banco Sabadell. Afp

David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA, presenta su renuncia

El magnate mexicano, con un 3,8% del capital, sale del principal órgano de gobierno de la entidad catalana tras meses de tiranteces con la cúpula dirigida por Josep Oliu

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:58

Comenta

El magnate mexicano David Martínez Guzmán ha presentado su dimisión como consejero dominical de Banco Sabadell, después de 12 años ocupando un sillón en el ... máximo órgano de gobierno de la entidad, en la que controla un 3,8% del capital, siendo su principal accionista individual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  3. 3 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  4. 4 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  5. 5 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  6. 6 Las entidades sociales de Gijón asumen el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras
  7. 7 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  8. 8 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  9. 9

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  10. 10 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA, presenta su renuncia

David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA, presenta su renuncia