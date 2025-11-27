David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA, presenta su renuncia

El magnate mexicano David Martínez Guzmán ha presentado su dimisión como consejero dominical de Banco Sabadell, después de 12 años ocupando un sillón en el ... máximo órgano de gobierno de la entidad, en la que controla un 3,8% del capital, siendo su principal accionista individual.

El inversor ha remitido una carta al presidente del banco, Josep Oliu, para que traslade su renuncia a todos los miembros del consejo en una reunión celebrada este mismo jueves. «En su carta, el señor Martínez Guzmán manifiesta que durante estos 12 años de participación en el Consejo ha presenciado una transformación del Banco y expresa su profundo agradecimiento por el éxito rotundo que tanto el Presidente como los competentes equipos que han trabajado para el Banco han conseguido», indica Sabadell en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Aunque ha tardado unas semanas en confirmarse, el movimiento en la cúpula del banco era esperado en el mercado, tras unos meses de máxima intensidad, después de que Martínez anunciase el pasado 30 de septiembre que acudiría a la opa -finalmente fallida- de BBVA.

En aquel momento, el mexicano justificó su decisión -con la que rompió la unidad del consejo de decir 'no' al banco vasco- por su firme apuesta con la consolidación bancaria y la capacidad de generar valor de los dos bancos juntos, más que por separado. «La futura consolidación en España de ambas entidades dará lugar a una aún más competitiva y rentable con mayor potencial de revalorización», defendía por entonces.

Ese movimiento desató un duro cruce de acusaciones, con cierto temor en la entidad vallesana a un 'efecto arrastre' entre otros accionistas que finalmente no se dio. Su defensa de la opa dolio especialmente entre los principales ejecutivos del banco, incluido Oliu y el consejero delegado, César González-Bueno, que hasta entonces habían tenido en el inversor mexicano a un aliado muy apreciado. Sabadell llegó a insinuar posibles pactos entre el inversor y BBVA. Y el propio Oliu le señaló directamente en un acto público indicando que «entiendo que los clientes no sabes ni qué son, que eres un inversor de Wall Street y buscas maximizar beneficios«. Martínez respondió entonces con una dura carta en la que aseguraba que »hay maneras más constructivas para debatir los méritos de la propuesta que insultarme calificándome de ignorante«.

A partir de ahí, y con la opa ya fracasada con apenas un 26% de aceptación, las aguas se calmaron. Tras el triunfo de la catalana sobre BBVA, Martínez felicitó a la entidad por su victoria y, en una carta remitida a la agencia Bloomberg, defendió estar «plenamente convencido» de la estrategia del banco en solitario. «Como accionista, espero participar en el éxito continuo de Sabadell», aseguraba entonces.

Una vez fuera del consejo, la incógnita ahora es si se mantendrá como principal accionista individual del banco o, por el contrario, venderá su participación, ahora muy revalorizada tras la buena evolución en Bolsa de la entidad.

Cabe recordar que Martínez entró en el capital del Sabadell en la ampliación de capital de 1.400 millones de euros que el banco acometió en septiembre de 2013, en un momento muy complejo para le banco. Un año después, pasaría a formar parte del consejo como dominical. Ese sillón es el que ahora peligra por la tensión que se podría generar. Sin embargo, algunas voces apuntan a que, al fin y al cabo, esto es un negocio en el que hasta la más alta traición puede quedar sin represalias.