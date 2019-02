Expertos consideran una oferta «atípica» el plan de Abanca para Liberbank y la califican como opa hostil Ninguna oferta de compra de este tipo, sin el visto bueno de la «alta dirección», ha prosperado antes en el mercado financiero español ÓSCAR PANDIELLO Martes, 26 febrero 2019, 03:59

Los expertos en el sector financiero coinciden en apuntar que el anuncio de opa de Abanca sobre Liberbank es una operación, cuanto menos, «atípica». No solo por anunciar sus intenciones sin plantear una oferta en firme sino por la petición de conocer el libro de cuentas de la entidad financiera asturiana. «Esto es totalmente atípico y Liberbank no tiene ninguna obligación al respecto. El primer paso que tiene que dar Abanca pasa por presentar la opa ante la CNMV detallando las características y la información concreta de la operación que están poniendo en marcha. La empresa que recibe la opa no tiene que revelar información más allá de la que ya es pública», sostiene Francisco González, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo.

Aunque González no quiere entrar en el «terreno de la especulación» ante la sucesión de movimientos empresariales, lo cierto es que el anuncio de Abanca ha provocado «un aumento de la volatilidad en el mercado», con pronunciadas subidas y bajadas en el valor de las acciones. «La principal lectura, más allá del ruido que se ha generado, es que la potencial opa ha beneficiado a los accionistas de Liberbank, con títulos al alza y con una mejor posición negociadora ante Unicaja de cara a la fusión», sostiene el catedrático de Economía Financiera.

Se concrete o no la opa, González apunta a que el crecimiento de Abanca, «muy sólido» a lo largo de los últimos años, hará que la entidad financiera «quiera seguir creciendo» con la compra de entidades de ámbito más reducido. «Abanca ha presentado unos buenos resultados y, desde luego, puede asumir la compra de una entidad como Liberbank», concluye.

Sin anuncio a la directiva

Otra de las peculiaridades de la operación es su naturaleza, poco común en el sector financiero. «Sería una opa hostil ya que no hubo consulta con la alta dirección de la empresa antes de anunciarse», explica el profesor titular de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo, Fernando Gascón. En el mercado español las operación de fusión y compra suelen llegar a buen puerto de forma «amistosa», con negociaciones abiertas entre los grandes accionistas de cada entidad. Ejemplo de ello es la operación de fusión que todavía mantienen activa Liberbank y Unicaja. Hasta la fecha no ha fructificado ninguna opa hostil en el mercado financiero español.

«A Liberbank le ha ido bien en solitario y a falta de que se concrete la oferta de Abanca contará con dos alternativas. Su batalla ahora tiene que ser la de obtener la valoración más alta posible por su acción, algo que puede demostrar con su solvencia», afirma Gascón. También destaca el profesor el papel de los árbitros del mercado, representados por el Banco de España, el Banco Central Europeo y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). «En otros sectores no existe y, al final, tendrán la última palabra en la operación. Se intentarán evitar solapamientos geográficos entre entidades y es importante ver en qué condiciones se cierran oficinas o se tiene que prescindir de trabajadores», subraya. Ocurra lo que ocurra, los accionistas, según concluye Gascón «saldrán beneficiados de la operación».