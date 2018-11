«Fomentar la natalidad es un punto de partida para mantener las pensiones» Marcos Lamas, Sonia Lucio, Rosario Cabal y Abel Fernández, en la hemeroteca de EL COMERCIO. / PALOMA UCHA Responsables de Abanca y economistas coinciden en pedir una reforma «de calado y a largo plazo» e información a tiempo real para el ciudadano ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Jueves, 29 noviembre 2018, 04:29

El problema estructural del sistema de pensiones necesita políticas que ataquen a la «raíz del problema» y que dejen atrás los «parches cortoplacistas». Esta fue una de las principales conclusiones que se extrajeron ayer del Foro sobre las pensiones que ayer reunió en la sede de EL COMERCIO a representantes de Abanca y del Colegio de Economistas de Asturias. En vistas de los problemas que afronta la Seguridad Social para aumentar sus ingresos y ante la crisis demográfica que afronta el país -y en especial Asturias-, la solución solo puede pasar por una «reforma profunda» del sistema

El debate, que contó con la presencia de Marcos Lamas, vicedecano del Colegio de Economistas; Rosario Cabal, vocal de la entidad; Marcos Lamas, director territorial de Abanca en Asturias y León y Sonia Lucio, directora comercial de Abanca Seguros, contó con varios análisis compartidos por la mesa de debate. En primer lugar, los expertos coincidieron en la necesidad de mejorar la información pública que el Estado facilita a cada ciudadano para que éste pueda tomar decisiones precisas y meditadas sobre su futura pensión. «El contribuyente de a pie no tiene herramientas suficientes para actuar. Se debería aplicar un sistema de información a tiempo real para que cada persona pudiese saber cuántos euros tendría que capitalizar por su cuenta para tener una pensión adecuada a sus expectativas», apuntó Lucio.

En el aspecto demográfico, los analistas también coincidieron en la necesidad de aplicar medidas que pongan freno a la pérdida de habitantes y al creciente peso de los pensionistas en detrimento de los trabajadores activos. En la actualidad, los datos señalan que hay 2,2 españoles empleados por cada jubilado, siendo la media deseable entre 2,4 y 3. Sin embargo, proyectando las cifras a 2050, una población notablemente más envejecida necesitaría unos 35 millones de empleados para mantener las pensiones. Se calcula que no habrá más de 19 millones.

«Los parches que vayamos poniendo no sirven de nada sin una visión global. El problema demográfico hay que abordarlo y tiene que incidir en varios factores. Fomentar la natalidad con medidas fiscales puede ser un punto de partida para mantener las pensiones. Trabajemos también en la conciliación laboral, pero trabajemos a largo plazo», reclamó Cabal.

A la hora de plantear un nuevo horizonte para el sistema de pensiones, el vicedecano del Colegio de Economistas apuesta por estudiar modelos «mixtos» que puedan asegurar las pensiones a largo plazo. «Caben otras alternativas, solo hace falta mirar ejemplos como el sueco. El sistema puede ser mixto y apostar unir reparto y capitalización. También en este sentido cabría la opción de flexibilizar la edad de jubilación en función de la capacidad y la intención del trabajador», afirmó Fernández.

Papel del ahorro privado

Precisamente en la información y en el planteamiento de planes de pensiones privados incidió el director territorial de Abanca en Asturias y León. Esta fórmula, complementaria al sistema público, ayudaría a aliviar de todo el peso de las prestaciones a la Seguridad Social y daría flexibilidad al trabajador a la hora de decidir cuánto dinero capitaliza y cuánto dedica al gasto. «Los organismos internacionales ya están avisando de que se necesita una reforma urgente. En ese escenario, el ahorro privado es fundamental y las entidades financieras tenemos la responsabilidad de asesorar personalmente y de contribuir a la educación financiera», señaló Lamas.

La opción de un plan de pensiones privado, según coincidieron los miembros del Foro, también supondría una «buena noticia» para los más jóvenes. Si bien este colectivo sufre en la actualidad de precarias condiciones laborales y la inestabilidad impide realizar planes a medio y largo plazo, lo cierto es que «todavía cuentan con mucho tiempo para ahorrar y complementar la pensión pública», según señala Lamas. «Con poco ahorro pero sistemático se puede juntar capital. Aunque sean 30 euros al mes se puede ir ahorrando desde bien pronto, ya que después a los 50 años ya cuesta más solucionarlo», añadió.

Respecto a la situación asturiana, Lamas apuntó a la presencia de un «efecto placebo» provocado por la cuantía de las pensiones. El Principado, a causa de la minería y de los jubilados del sector público, cuenta con la segunda pensión más alta del país, lo que quizás no ponga en alerta a la sociedad «lo suficiente» pese a las recientes movilizaciones sociales. «Parece que no sabemos cómo gestionar esta preocupación. El 60% de las personas son conscientes de que la pensión va a ser bastante inferior a su actual salario y no podrán llevar el mismo nivel de vida», subraya Lucio.

En este sentido, Lamas pone sobre la mesa un dato que ilustra esta situación: «En las últimas encuestas del CIS sobre las preocupaciones de los españoles solo el 11% marcan el futuro de las pensiones como una de las tres principales», explico. Así las cosas, el Foro de expertos concluyó que, de cara a los próximos años, será imprescindible tomar medidas que, aunque impopulares, «deben ejecutarse» sin dilación.

