El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, participa en el Foro Nueva Economía celebrado en Madrid

Gortázar (CaixaBank) alerta de la brecha generacional desatada por la crisis de la vivienda

El consejero delegado de la entidad recuerda que la diferencia entre el patrimonio medio de los mayores de 64 años y los menores de 35 se ha multiplicado por 11 en los cuatro años

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:21

Comenta

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, sitúa la crisis del acceso a la vivienda en España como uno de los principales riesgos para la ... economía nacional. Durante su intervención en el Foro Nueva Economía celebrado este miércoles en Madrid, el banquero pidió a los partidos dejar a un lado la guerra política para centrarse en alcanzar un pacto que sirva para sacar adelante soluciones a este grave problema que, a su juicio, «puede generar un cuello de botella para la evolución de la economía y un serio problema social».

