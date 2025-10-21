El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
El presidente de BBVA, Josep Oliu, durante el foro World in Progress. Efe

Josep Oliu: «En los últimos días estábamos convencidos de que iba a haber una segunda opa»

El presidente del Sabadell elude hablar del futuro del consejero David Martínez, que acudió a la oferta de BBVA, y confirma que cerrará la alianza pendiente con la compañía de pagos Nexi

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 21 de octubre 2025, 10:52

Comenta

«Perdimos el tiempo durante tres días en los que estábamos convencidos de que iba a haber una segunda opa que luego no pasó». Con ... esa contundencia se manifestó este martes el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, al analizar el proceso de la oferta fallida de BBVA sobre la entidad, que se saldó con una rotunda derrota para la vasca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  2. 2 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  5. 5 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  6. 6 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  7. 7 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  8. 8 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  9. 9

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  10. 10 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Valladolid-Sporting de Gijón: Dubasin revienta Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Josep Oliu: «En los últimos días estábamos convencidos de que iba a haber una segunda opa»

Josep Oliu: «En los últimos días estábamos convencidos de que iba a haber una segunda opa»