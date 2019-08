Liberbank estudiará nuevas ofertas de fusión siempre que estas «tengan sentido» El consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez. / ALEX PIÑA El banco asturiano ganó 73 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone una caída del 14% respecto al mismo periodo del pasado año Ó. PANDIELLO GIJÓN. Viernes, 2 agosto 2019, 04:00

Liberbank todavía deja una puerta abierta a una eventual fusión con otra entidad bancaria tras las experiencias frustradas de Unicaja y Abanca. La primera, después de meses de negociaciones que no llegaron a buen puerto por el reparto de poderes y, la segunda, después de una opa que se quedó a medias tras las exigencias impuestas por la CNMV. Esta puerta se encargo de dejarla abierta el consejero delegado de la entidad asturiana, Manuel Menéndez, quien admitió ayer que están dispuestos a estudiar cualquier operación «bien diseñada» y «que tenga sentido».

Menéndez se explicó en estos términos durante la rueda de prensa celebrada ayer para explicar las cuentas semestrales del banco, que recogen un beneficio neto de 73 millones de euros. Esto es, un resultado un 14% inferior al obtenido un año antes. En este sentido, Menéndez afirmó que Liberbank busca generar valor para sus accionistas y, por ello, las fusiones pueden ser una forma de lograrlo a medio y largo plazo. «Seguiremos trabajando duro para generar valor pese al escenario de tipos», insistió, antes de añadir que las uniones «bien diseñadas y bien ejecutadas» generan sinergias que pueden ser elevadas.

También recordó que la unión con Unicaja no prosperó porque ambas partes no se pusieron de acuerdo en la ecuación de canje después de más de cinco meses de negociaciones, lo que impidió la creación del sexto banco español por activos, con un volumen cercano a los 96.000 millones. En cuanto al intento de opa que quiso lanzarles a principios de este año la entidad gallega Abanca, se limitó a señalar que «cualquier acercamiento a Liberbank tiene que estar de acuerdo con la normativa» para que la entidad lo tenga en cuenta, algo que a su juicio no ocurrió en esa ocasión.

Más allá de la caída interanual de los beneficios netos del banco, los resultados también arrojaron algunas cifras significativas. Así, los recursos de clientes crecieron un 4,9% y se aproximaron a los 31.000 millones de euros, en tanto que el saldo vivo de inversión crediticia aumentó un 7,6% interanual hasta los 23.500 millones, según indicó la entidad.

Liberbank, asimismo, también informó sobre la mejora del negocio típico bancario, que ha tenido un reflejo en el crecimiento del margen de intereses del banco hasta los 230 millones, un 4,1% más atendiendo a la tasa interanual.

La parte baja de la cuenta del banco se resiente dado que los resultados por operaciones financieras disminuyeron un 44,5% y los otros resultados de explotación registraron una aportación negativa de 26 millones de euros. Las comisiones netas cayeron un 2,6% hasta los 90 millones. Todo ello provocó que el margen bruto cayera un 6,5%, hasta los 339 millones de euros y que el margen de explotación, pese a la rebaja de gastos, se redujera un 10,4%, hasta los 144 millones de euros.

Bajada de los activos dudosos

En el primer semestre, la mejora de la calidad de los activos y la disminución del crédito dudoso ha permitido a la entidad disminuir su tasa de morosidad al 4,1%, lo que supone una reducción de 2,63 puntos porcentuales. Al cierre del primer semestre, los activos dudosos sumaban 1.011 millones de euros tras caer en el último año en 573 millones.