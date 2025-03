Liberbank rechaza la propuesta de los sindicatos y la negociación por el ERE continúa

EDUARDO PANEQUE GIJÓN. Martes, 26 de noviembre 2019, 02:39 Comenta Compartir

Ha pasado una semana desde que se iniciara el periodo de consultas para negociar la modificación sustancial de las condiciones de la plantilla de Liberbank y, aparentemente, nada se ha movido. La de ayer fue una reunión que los sindicatos utilizaron para presentar un documento con el que «desmontar el informe técnico con el que justifican los recortes», especifican. «Entendemos que la propuesta de la empresa solo se justifica para incrementar el valor para el accionista y por lo tanto no tiene cabida legal», subraya Félix Lobato, representante de UGT. En este sentido, recalca que «Liberbank ha tenido beneficios de cien millones en los primeros trimestres del año de los que se sacaron 22 millones de la caja para pagar dividendos a los accionistas». Por su parte, desde CC OO inciden en que Liberbank «está utilizando el margen bruto como indicador de la disminución persistente de los ingresos ordinarios para acreditar la causa de las medidas propuestas». La Corriente Sindical de Izquierda (CSI), que no se sumó al documento conjunto presentado ayer, denuncia su «discriminación» en este proceso así como la no remisión de documentación que han solicitado.

La propuesta de Liberbank pasa por adoptar una reestructuración con la que planea ahorrar casi 23 millones de euros anuales y que pasa por recortar los sueldos entre el 5% y el 8,75% así como aplicar medidas de movilidad geográfica cuando se cierren oficinas y se reordenen servicios. La próxima reunión tendrá lugar el próximo jueves en Madrid, cinco días antes de la finalización del periodo de consultas. Esa misma jornada se ha convocado una manifestación a las 12.30 horas frente al Banco de España como medida de protesta.