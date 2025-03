Liberbank y los sindicatos concluyen las negociaciones sin llegar a un acuerdo

EDUARDO PANEQUE GIJÓN. Miércoles, 4 de diciembre 2019, 03:24 Comenta Compartir

Los quince días preceptivos para negociar el plan de ajuste planteado por la dirección de Liberbank concluyeron ayer sin acuerdo con el comité de empresa. «¿Y ahora qué?» era la pregunta más formulada tras ponerlo en conocimiento de la plantilla. Y está incógnita sigue sin estar claro cómo quedará resuelta. Félix Lobato, representante de UGT en la mesa de negociación, reconoce que el escenario está abierto: «Puede que la empresa no haga nada y el 1 de enero volvamos al a normalidad, puede implantar las medidas unilateralmente o plantear la negociación en otros términos». En caso de que la compañía optase por la segunda opción, no podría descolgarse del convenio tras no haber alcanzado un acuerdo.

La reunión de ayer, a pesar de ser la última, no atisbó ninguna aproximación de posturas. Liberbank lo intentó disminuyendo sus pretensiones iniciales en uno de los puntos más sensibles: el Plan de Pensiones. Este se sumaba al ya expresado durante el encuentro que mantuvieron ambas partes el pasado jueves durante el cual Liberbank rebajó la cuantificación de sus medidas de 23 a 18 millones. Con todo, el comité de empresa siguió negando la mayor, es decir, que exista una causa económica justificada para cualquier tipo de recorte.