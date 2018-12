Manuel Menéndez apunta a consejero delegado en la fusión de Unicaja y Liberbank El consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez. / ÁLEX PIÑA El presidente de la entidad andaluza, Manuel Azuaga, se convertiría en presidente no ejecutivo de la firma resultante N. A. E. GIJÓN. Sábado, 15 diciembre 2018, 03:07

Liberbank y Unicaja hacen números para verificar los efectos de una posible fusión entre ambas entidades. El miércoles anunciaron en sendos hechos relevantes enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que mantienen «contactos preliminares» para abordar una posible integración, aunque las negociaciones podrían estar más adelantadas de lo que dejaron entrever -el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, aseguró que le consta que están «avanzadas»-. De hecho, podría estar ya definido quién será la persona que lidere la gestión del nuevo banco y esta recaería del lado asturiano. Según fuentes consultadas por este periódico, el actual consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez (Salas, 1959), mantendría el mismo cargo en la entidad resultante, mientras que el actual presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, sería presidente no ejecutivo. Otro problema distinto es cómo se reparta el accionariado o quiénes sean el resto de miembros del consejo, pero la figura de Menéndez como máximo directivo de la hipotética fusión no sería un problema.

El consejero delegado de Liberbank, que también es presidente de EdP, tiene una buena imagen en el sector bancario. Poco amigo de declaraciones, pilotó la creación del banco, fruto de la fusión de Cajastur, que previamente ya había absorbido Caja Casilla-La Mancha, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Además, también gestionó la crisis de hace año y medio, cuando se contagió de la crisis del Popular. El efecto pánico y la especulación hizo que las acciones de Liberbank cayeran un 38% en apenas tres días, hasta que la CNMV suspendió el 12 de junio la negociación de sus títulos en corto durante tres meses, una suspensión que fue prorrogando hasta el 21 de noviembre. Con ello dio tiempo a la entidad para acelerar su saneamiento con una estrategia en distintos frentes: una propuesta de ampliación de capital con derecho de suscripición preferente por 500 millones de euros, desprenderse de los activos improductivos y la reducción de costes. Fruto de aquella crisis, pero sobre todo de su resolución, Liberbank llegaría a la fusión con los deberes mejor hechos que Unicaja, a pesar de tener un tamaño menor.

Además de la buena percepción de su labor en el sector, la edad sería otro de los puntos que jugarían a favor de Menéndez. El pasado 6 de diciembre cumplió 59 años, frente a los 71 de Azuaga, al que no le importaría estar alejado de la primera línea de la gestión. Se da la circunstancia de que, además, no cuenta con un delfín de peso en la entidad andaluza. De hecho, su consejero delegado, Enrique Sánchez del Villar, llegó a Unicaja hace dos años y medio. No obstante, Azuaga se convirtió en el máximo responsable de la firma malagueña a una edad en la que la mayoría están jubilados. Con 69 años empezó a liderar la nueva Unicaja sin el histórico Braulio Medel -ahora presidente de la Fundación Bancaria Unicaja- al frente.

Precocidad

De confirmarse la fusión y el cargo de Menéndez, este daría un salto en su trayectoria profesional, al convertirse en el 'comandante en jefe' del sexto banco de España en activos, con el 4% de la cuota de mercado y líder en cinco comunidades autónomas.

Menéndez accedió a la presidencia de Cajastur con solo 35 años y a la de HC Energía (antes Hidrocantábrico) con 41. Previamente, había logrado ya la cátedra en el departamento de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de Oviedo, donde también es doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Economía y Administración de Empresas. Precisamente, en su etapa en la entidad académica realizó varias investigaciones sobre eficiencia de las entidades de crédito, gestión de empresas descentralizadas o sectores de economía regulada.

