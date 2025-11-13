Barbón: «Asturias se atreve con ideas disruptivas que alientan el nuevo desarrollo industrial»

El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió ayer en un abarrotado Hotel de la Reconquista, en Oviedo, el trabajo de las empresas galardonadas en ... los premios Asturias, Economía y Futuro, que engloban tanto los distintivos concedidos por la Agencia Sekuens como los Radar, ambos convocados por el Gobierno autonómico a través de la Consejería de Ciencia. «En Asturias tenemos grandes ideas. No nos da miedo el cambio y, además, nos atrevemos con las ideas arriesgadas y disruptivas para alentar el nuevo desarrollo industrial y construir la industria del siglo XXI», apuntó.

Los primeros galardones recayeron, por un lado, en Uromac Systems. Su consejero delegado, Javier Fernández-Catuxo, señaló que la realidad de la firma, «una pequeña empresa profundamente arraigada al territorio» desde el punto de vista social, cultural y económico, no le ha impedido proyectarse con fuerza al exterior y «llevar a Asturias por los cinco continentes».

La segunda empresa en recoger su distinción fue Chocolates del Norte (Grupo Lacasa). Ángel Gajino, director de la planta asturiana de Meres (Siero), transmitió a los presentes que el premio tiene «un significado especial, porque nos da la oportunidad de poner en valor el impacto que generamos en Asturias».

Por último, fue reconocida la delegación institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Asturias, que cuenta con más de 400 empleados en la región repartidos en cinco centros de investigación. Ana Criado, vicepresidenta adjunta de Relaciones Institucionales, remarcó que, en la región, la institución ha apostado por «una investigación comprometida con los retos del territorio, como la transición energética, la sostenibilidad industrial, la salud y la innovación tecnológica».

Por otro lado, los premios Radar, otorgados por el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Asturias), reconocen a las mejores empresas asturianas de base tecnológica (EBT) y a las iniciativas más prometedoras surgidas de proyectos de investigación en la región. En esta edición, Arquea Biological Innovations y SBP Automation Experts resultaron ganadoras –al mismo nivel– en la categoría EBT, dotada con 25.000 euros para cada una de ellas.

En la categoría 'spin-off', que engloba proyectos de investigación susceptibles de generar una nueva empresa de base tecnológica, la ganadora fue Almabiotech, un proyecto de la Universidad de Oviedo enfocado en la creación de accesorios para inmunoensayos de flujo lateral. Por último, en la nueva categoría estrenada en esta edición, EBT Impacto, la galardonada fue Immersive Oasis, que desarrolla sistemas inmersivos de realidad virtual y aumentada.

Las infraestructuras

El director de la Agencia Sekuens, David González, hizo hincapié en «las infraestructuras clave que tenemos en Asturias» y que facilitan el desarrollo tecnológico e industrial de la región. «Todas estas ideas, sin infraestructuras que sean capaces de atraer inversiones, sería muy difícil que salieran adelante», afirmó.

Precisamente en torno a esas infraestructuras giró la mesa redonda que moderó el propio González y en la que participaron Miguel Huelga, cofundador de Sukufuku, que exploró las múltiples opciones para recuperar La Vega; el secretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, que abordó las posibilidades que ofrecen las instalaciones mineras a nivel industrial; y el gerente de Real Estate y Servicios Generales de Indra, Miguel Ángel Pérez, que diseña los espacios de la empresa de defensa y aseguró que la multinacional «ha venido a Asturias para quedarse».

En esa línea, subrayó que la nueva planta gijonesa «es estratégica no solo para Indra, sino para España y Europa» y apuntó que la empresa está apostando por «empresas e ingenierías locales para la reforma» de la fábrica. Asimismo, confirmó que la multinacional ya ha realizado un estudio con el Ayuntamiento de Gijón del que se desprende que «no hay ningún problema» para sacar por carretera los futuros vehículos blindados que se ensamblen en El Tallerón.