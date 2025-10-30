El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La presidenta del BCE, Christine Lagarde. REUTERS

El BCE se mantiene inmóvil con los tipos de interés en el 2%

Los buenos datos sobre la inflación hacen que la institución se encuentre cómoda en los niveles actuales

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:15

Cambio de escenario, pero manteniendo el guión establecido. El Consejo Gobernador del Banco Central Europeo (BCE) se ha reunido hoy en Florencia -en vez de ... en la gris Fráncfort-, pero sigue firme en su mandato para garantizar la estabilidad de precios, para lo que ve necesario mantener los tipos de interés en el 2% actual, en la que es su tercera pausa consecutiva. Los buenos datos sobre la inflación de la eurozona, que aunque ha sufrido un pequeño repunte en septiembre se sitúa en el 2,2%, han respaldado esta decisión del Eurobanco.

