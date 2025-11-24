El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos personas circulan con bicicleta eléctrica por Barcelona EP

Las bicicletas eléctricas no están obligadas a tener seguro y el sector espera un trasvase

Muchos repartidores ya se cambiaron a la bici cuando se endureció la normativa para el patinete en el transporte público

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:07

Pese a los interrogantes que han surgido entre los usuarios, las bicicletas eléctricas (e-bikes)o bicicletas de pedaleo asistido (EPACs) no son un vehículo ... a motor y no están obligadas a contar con este seguro. La única excepción -que ya necesita seguro obligatorio, documentación y estar matriculada para poder circular por las carreteras- es un modelo poco frecuente en España, las 'speed e-bikes' que alcanzan los 45 km/h.

