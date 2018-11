Atascos y muchas compras en el 'viernes negro' asturiano

Algunos ya tenían en mente su lista de la compra y otros, sobre la marcha, se dejaron seducir por las ofertas y los descuentos que ayer se anunciaban en la mayoría de los escaparates. El 'Black Friday' ha llegado para quedarse y prueba de ello es la gran cantidad de personas que, a lo largo de la jornada, salieron a la calle para tratar de encontrar el mejor chollo en los comercios de la región. Todo ello, sumado al auge de las ventas online, impulsadas en mayor parte por las generaciones más jóvenes.

Muestra de la gran expectación que despertó la jornada fueron las colas que, hasta última hora de la tarde, se formaron en el espacio comercial de Intu Asturias. Así, cientos de coches colapsaron el acceso y la salida de la zona comercial, sobre todo en torno a las 18 horas, cuando muchos vehículos se retiraron del recinto después de realizar sus compras para volver a sus hogares. Estas aglomeraciones se repitieron igualmente en otros centros comerciales del Principado.

En Gijón, la calle Corrida fue durante toda la mañana uno de los puntos más concurridos de los compradores. Además de la electrónica, el textil se ha abierto paso con firmeza en la cesta de la compra de los asturianos. «No tenía pensado comprar nada pero algo ha caído», reconoce Ariana Soto, de 24 años, tras comprar un libro en un comercio de la zona centro de Gijón. Aunque no tenía previsto hacer más gasto durante la jornada, no es la primera vez que recurre al 'Black Friday' para efectuar sus compras. «Otros años sí he gastado más. El móvil que tengo ahora me lo compré en estas fechas y mi hermano hoy se ha comprado uno aprovechando el descuento».

Carla Coz, de 23 años, también hizo gasto durante la jornada. Varias bolsas dan fe de ello y, según explicó, la oportunidad llega en el momento perfecto para adelantar los regalos navideños. «Tenía pensado gastar en ropa, complementos y en una cámara compacta. Realmente con la cámara miraba más la calidad que el precio, pero siempre se agradece una rebaja. Por lo general ronda todo el 20% de descuento, que no es mucho aunque si te vas a electrónica sí que se nota», explica.

Compras de «necesidad»

También con bolsas aparece Mónica Vizcaíno, de 32 años, que reconoció acudir al 'Black Friday' ante la «necesidad» de un gasto inminente. «Tenía pensado gastar algo porque me voy de vacaciones a un sitio de mucho frío y necesito alguna cosa de abrigo», explica. La llegada de esta campaña anglosajona, según añade, le afectó de primera mano como trabajadora en un pequeño comercio. «Hasta este verano tenía una tienda. Por mucho que quieras luchar, los hábitos de compra han cambiado y no puedes ir contra ello. Tienes que unirte a la campaña aunque no te salga muy demasiado rentable».