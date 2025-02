«Queremos que Asturias siga siendo región de industria, pero sostenible y digital»

Borja Sánchez (Mieres, 1979) fue el primero en ponerse al frente de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad en Asturias, nacida en esta ... legislatura. A su trabajo para dinamizar el sector, añadió con la llegada de la pandemia su presencia en la Comisión Delegada para la Reestructuración y Asuntos Económicos, un órgano del Gobierno regional que tiene entre sus funciones diseñar la estrategia de futuro de la región y por donde pasan muchas cuestiones relacionadas con los fondos europeos.

-Mañana Asturias tiene que presentar sus proyectos en Madrid para fondos europeos. ¿Está todo cerrado?

-Es más amplio que eso. Las consejerías tenemos ministerios de interlocución que nos ponen plazos en los que presentar programas o propuestas. La mayor parte de los fondos de recuperación van a ser gestionados por los ministerios directamente y el de Ciencia va a reforzar convocatorias propias o el papel de sus agencias. Han decidido territorializar una pequeña parte, que son los planes complementarios, y las comunidades tenemos hasta mañana para presentar esas propuestas. Serán dos convocatorias de 100 millones y se ejecutarán en cogobernaza con las comunidades. Lo que es anticiparse, nos anticipamos. Lo que se vaya a seleccionar y no, no lo sé, pero los deberes los hacemos.

-Más allá del área de ciencia, la propuesta global del Gobierno, ¿está acabada?

-Ahí entra la Oficina de Proyectos Europeos, que se encarga de recoger lo que cada una de las consejerías estamos negociando con los ministerios de interlocución, qué parte va a concurrencia competitiva, qué parte se va a territorializar, lo que proponen las empresas. Con todo eso la oficina va a armar una propuesta. Y ahí estamos a los plazos que nos diga la oficina.

-Entiendo que es mañana.

-Tiene que estar para cuando España mande su plan de recuperación a Bruselas y será ahí donde Asturias detecte sus grandes propuestas. No será inmediato, los países miembros tienen hasta el 30 de abril. Y eso es una parte. La mayoría de los fondos serán convocatorias de los ministerios. Hay una pequeña parte de ese 'pack' que los ministerios deciden territorializar en cogobernanza. Y luego está la parte estratégica, que es de la oficina central, los PERTE. Ahí buscamos si hay un proyecto de región que se pueda plantear de forma objetiva.

-La mayor parte de los proyectos planteados por Industria van en la línea de la energía. ¿Son intensivos en empleo?

-Cada consejería trabaja con sus componentes, con su ministerio, y lo comunica a la oficina. Y eso cada uno en su ámbito. A mí el energético me queda casi en las antípodas. Mi estrategia es que los fondos nos ayuden a reforzar algo que ya es transformador de por sí, que es la I+D+i.

-La estrategia asturiana, ¿va más en la transformación estructural de la región o en la revitalización del empleo?

-Eso afecta a cuestiones de otras áreas. Nosotros lo tocamos colateralmente. Se está viendo el incremento de personal que trabaja en I+D+i. Vamos a concentrar los esfuerzos es seis cadenas de valor: agroalimentación, energía, industria, economía del dato, salud y longevidad, y patrimonio y biodiversidad, que ahí la I+D+i sea palanca para tirar de otras actividades. La 5G tiene que ser palanca y hemos presentado una expresión de interés.

-La oficina de proyectos europeos seguirá recibiendo propuestas. ¿Tendrán las mismas opciones que las que se presenten en marzo?

-Es una labor que se hace de arriba abajo. Quien pone las 30 líneas en las que deben encajar los proyectos es el Gobierno de España, que se basa en las de la UE. El mecanismo de reconstrucción no solo va a recibir dinero este año, y lleva una parte de acceso a financiación blanda. Es una oficina que se abre con vocación de continuidad. Que ahora vayan unos proyectos concretos no quiere decir que luego no tengan que salir a concurrencia. Nadie dice que no vaya a venir alguien interesado en invertir dentro de dos meses. Hay que estar muy bien alineados con lo que manda el plan de reconstrucción y que las inversiones sean ciertas. Aquí no vale 'hago esto si llegan fondos europeos'. Es que no van a llegar, tiene que ir usted a competir.

Carrera por los fondos

-País Vasco ya se posiciona junto a un grupo de empresas para convertirse en centro del hidrógeno verde. ¿Nos llevan ventaja?

-No puede haber ventaja cuando todos partimos de la misma línea. El éxito es que los proyectos estén bien alineados y las inversiones sean ciertas. De momento, lo que hay son expresiones de interés para sondear qué inquietudes hay en el ecosistema. Las presentas y luego los ministerios sacarán convocatorias. Aquellos proyectos que se basan en iniciativas que se iban a hacer sí o sí tienen ventaja, pero no porque se manden antes o después, sino porque su inversión es cierta.

-Uno de los ejes que plantean es el industrial, que pasa por su modernización. ¿Hay proyectos presentados?

-Claro que se han presentado. El sector industrial duro está metido en ver cómo transita hacia la transformación digital y ecológica. Ya se están dando pasos en dos sentidos: menos emisiones y más digitalización por un lado, y por otro la diversificación. Hay empresas que ya se están dando cuenta de que la manera de explorar nuevos mercados, y muy rápida, es, o crear empresas de base tecnológica, circuito que hemos reforzado, o tener esquemas de innovación abierta. Ahora son las convocatorias de llamadas de interés y luego saldrán las reales, donde tendremos que concurrir. Lo bueno es que este mecanismo de fondos se solapa con el marco financiero plurianual. Va a haber diferentes opciones de financiación, muchas posibilidades para que la industria asturiana, apalancados en nuestros programas de I+D+i, pueda optar a diferentes fondos. Y tienen que aprovechar.

-Una de las empresas que tiene una actividad de investigación en innovación es Arcelor. Se planteaba una acería y un horno eléctrico. ¿Es viable? ¿Ha mostrado la compañía interés?

-Es un tema que conocí por la prensa. Nosotros estamos trabajando con el convenio con sus centros de I+D, analizando las vías de diversificación, pero siempre basado en sus propios programas. Tenemos potenciales claros en industria: los materiales, la fabricación avanzada, la fabricación aditiva... Son las líneas donde yo me estoy enfocando.

-¿También trabajan en la descarbonización?

-Con Arcelor y con todo el mundo. Es algo que hay que hacer sí o sí.

-¿Cuál es la estrategia de descarbonización que sigue el Principado con esas empresas?

-Cada empresa tiene su plan estratégico y decide cómo concurre a las diferentes convocatorias. Queremos que Asturias siga siendo una región de industria, pero sostenible y digital. Y lo voy a hacer.

-Cada consejería tiene sus proyectos diseñados. ¿Y ustedes?

-Tenemos interlocución con tres ministerios: Ciencia, Universidades y Transformación Digital. Ciencia lo va a gestionar ella y abre una pequeña parte a la cogobernanza. El programa que vamos a presentar es el de emisiones ampliado. Será en cinco ámbitos, que se identifican con la estrategia española de ciencia y tecnología: energía e hidrógeno verde, agroalimentación, biodiversidad, materiales avanzados y biotecnología aplicada a la salud. De esos 100 millones Asturias aspira a captar dos, que son el 2%.

-Los parques y centros tecnológicos, ¿están cumpliendo con la función de conectar investigación y empresa?

-El papel del CEEI es clave. El haberlo puesto en el entorno de nuestra acción de gobierno ha sido un acierto y está funcionando muy bien. Y en los centros tecnológicos, vamos a avanzar hacia una fusión. Asturias necesita tener un centro tecnológico, bien alineado con su estrategia de especialización inteligente, con un contrato programa y una buena financiación que le haga ser competitivo y crecer.

-¿Dónde está Asturias respecto al resto de España en ayudas para centros de I+D? ¿Nos perciben como competitivos?

-El tener nueve centros de poco más de 40 multinacionales es un buen porcentaje. Esto es a largo plazo. Asturias es muy atractiva. Por la financiación no lo sé, somos modestos, no podemos compararnos con País Vasco, sí con La Rioja. Una de las cosas que más valoran las empresas de nosotros es el buen nivel de los egresados de la universidad y el entorno que hay en ciertas partes. La Milla del Conocimiento de Gijón es un ejemplo en toda España, la lástima es que Asturias no tenga otras dos porque otro gallo nos cantaría, pero las puede tener.

-Hay quejas por la precariedad laboral por la investigación. ¿Estamos en posición de atraer y retener talento?

-Es una reivindicación que yo mismo hice cuando era investigador. Ya no la precariedad, sino la falta de previsión de la carrera científica. Es lo que se está haciendo ahora tanto a nivel regional, tenemos un itinerario de la carrera científica, como a nivel estatal. Estamos trabajando en que la carrera científica se pueda planificar, que pueda ser mixta, industria-academia, solo academia, solo industria.. Mi motivación para meterme a consejero fue intentar que nadie pasase por la incertidumbre por la que pasé yo para obtener mi plaza por oposición en el CSIC. Si comparo la situación de ahora con la que tenía de predoctorado en 2006, se han dado pasos. Cuando acabé la beca no tuve ni paro ni seguridad social ni nada.

-Al inicio de la pandemia se habló de la relocalización de actividades industriales. ¿En qué se ha traducido?

-Hubo una crisis global de logística y suministros que fue el detonante de todo lo que se intentó hacer aquí. Tenemos que reflexionar, hay cosas que tal vez tengamos que tener cerca sí o sí, por si las moscas.

-¿Se trabaja en esa relocalización?

-Es un tema a mirar más desde el punto de vista nacional. Lo que sí se ha puesto de manifiesto es el tema del teletrabajo, que va a ser un valor al alza. Quizá estés contratado por una multinacional de Sant Cugat, pero trabajas aquí y viajas un par de veces. Lo de viajar tantísimo se ha acabado. Cuando en un día puedes concertar las reuniones que antes te exigían cuatro viajes en una semana, no tiene sentido.