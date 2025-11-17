El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis. EFE

Bruselas confirma que España es el motor económico de la UE, con un crecimiento del 2,9% este año

El país será el que más avance de las grandes economías europeas, con un incremento del PIB que se moderará gradualmente al 2,3% y al 2% en 2026 y 2027

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:02

Comenta

La economía española sigue siendo el motor de Europa. Así lo confirman las Previsiones Económicas de Otoño, que ha presentado este lunes la Comisión Europea ... y que elevan hasta el 2,9% el crecimiento del país para este año, en línea con la actualización del Gobierno español que se hará pública este martes y aumentando las previsiones del país, que en primavera calculaba que avanzaría un 2,6%. España es además la que más crece entre las grandes economías de la Unión Europea (UE) -el crecimiento de este año duplicará la media europea, que se sitúa en el 1,4%- y sus datos están muy por encima de los que se prevén para Alemania (un 0,2% este año) y Francia (con un avance del 0,7% en 2025). De este modo, el Ejecutivo comunitario confirma que la economía española será el motor económico europeo.

