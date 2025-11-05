El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El Correo

Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035

La Comisión Europea lanza un ambicioso plan para conectar las capitales europeas y asegura que trabaja con Francia y España para acelerar la construcción de la infraestructura necesaria

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

París-Madrid en apenas 6 horas y Madrid-Lisboa en 3. El ambicioso plan para impulsar los trenes de alta velocidad de la Comisión Europea ... busca conectar las capitales europeas para 2035 y reducir los tiempos de viaje. La iniciativa presentada este miércoles incluye dos nuevas líneas de alta velocidad que unirán Francia, España y Portugal. «Son conexiones que permitirán evitar viajes en avión y en coche y que son claves para la competitividad europea», ha asegurado el comisario de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  3. 3 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  4. 4 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  5. 5 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  6. 6

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Barbón niega conocer a Claudia Montes y asegura que los servicios jurídicos estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado
  10. 10 Luto en la judicatura asturiana por la muerte de Rafael Martín del Peso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035

Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035