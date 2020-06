Bruselas insta a reabrir las fronteras interiores de la UE antes del lunes Aeropuerto de Barajas. / EP La Comisión propone una apertura selectiva a terceros países a partir del 1 de julio y «alienta encarecidamente» a España a que se sume al proceso SALVADOR ARROYO Bruselas Jueves, 11 junio 2020, 14:17

Bruselas mantiene el 1 de julio como su fecha de referencia para la apertura de la UE a los viajes con y desde terceros países. Lo planteó a mediados de mayo, insistió en ello el miércoles el Alto representante para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, y este jueves ha lanzado su propuesta para articular el fin «gradual» de las barreras internacionales. Se hará de forma selectiva. Esto es, las capitales y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, se guiarán por un listado de 'elegidos' en base a criterios epidemiológicos que irían actualizando puntualmente.

No habrá, por tanto, un levantamiento total de la restricción «en esta etapa» de mascarillas y distanciamiento social. La razón, obvia: «La situación sanitaria en ciertos terceros países sigue siendo crítica», explican desde el Ejecutivo comunitario. No obstante, sí se plantean excepciones generales como la de permitir los movimientos de nacionales europeos, extranjeros con residencia legal en cualquiera de los estados comunitarios, estudiantes internacionales o trabajadores «altamente» cualificados.

El fin a las restricciones internacionales llegaría dos semanas después de que se vuelvan a diluir las fronteras interiores. Porque la mayoría de la UE lo hará a partir del lunes. Los que no, como España, que mantendrá la cuarentena para los visitantes hasta el día 21, cuando expira la última prórroga del estado de alarma, y las limitaciones al turismo exterior hasta julio, recibieron un nuevo mensaje de apremio: la Comisión Europea «alienta encarecidamente» a todos a completar el proceso. Un dato se esgrime como clave para la normalización interior: «menos de 100 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes» de media en las últimas dos semanas en la UE, según el informe de la Comisión Europea.

Desde el Gobierno no han querido manifestarse por el momento sobre esta recomendación de Bruselas. Fuentes del Ministerio de Transportes consideran que en España «las fases son las que son» y el mando lo tiene Sanidad, que es quien tendría la última palabra en caso de adelantar la llegada de europeos a España.

Pero la orientación central de ese estudio es la apertura al exterior. Y aquí su iniciativa es «clara y flexible», defendió la comisaría de Asuntos Internos, Ylva Johanson. El objetivo es conseguir reactivar unos flujos que «son clave para el turismo y los negocios, y para la reconexión de familiares y amigos«. Si bien, advirtió, «todos tendremos que ser cuidadosos» por lo que se tendrá en cuenta que la situación de salud «sea similar a la de la UE» a la hora de reanudar los visados.

La coordinación en este punto resulta trascendental, puesto que la entrada en un país europeo permitiría al visitante moverse libremente por todo el Espacio Schengen. Si no se respetase ese criterio de acción coordinada, «existe el riesgo de que vuelvan a levantarse fronteras interiores», admitió la comisaria. Así que se estudiará caso por caso. Y serán factores determinantes en el análisis la situación epidemiológica, su respuesta al coronavirus, la capacidad de aplicar medidas de contención durante el viaje y, lógicamente, si el 'tercer país candidato' ha levantado o no sus restricciones con la UE. La reciprocidad es el punto de partida.

'Lista de verificación'

La Comisión plantea lo que denomina 'Lista de verificación', una especie de protocolo práctico para elaborar la relación de estados con los que se aplicaría la fórmula. Para responder a su situación epidemiológica, por ejemplo, se tendrían en cuenta las nuevas infecciones detectadas, su índice de contagio o aspectos como la realización de pruebas, vigilancia de pacientes infectados, localización de contactos, tratamientos, etcétera.

También se valorarán si las medidas activadas en los últimos meses para combatir la propagación del virus o las que tiene en curso ese tercer país son equiparables a las de la UE de cara a sopesar su efecto en la reducción de riesgos de infección en los viajes internacionales. En este caso, se controlaría si ha asumido las normas de la Agencia de Seguridad de la Aviación de la Unión Europea (EASA), o del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés); también si los protocolos de seguridad en sus aeropuertos con parejos y, por supuesto, que ninguno de ellos sea objeto de avisos «negativos» por parte de agencias internacionales.

El enfoque «ha de ser común y coordinado» entre los socios europeos, se remarca en el informe. Y para ello, la Comisión prestará «apoyo a nivel técnico» para elaborar la lista de referencia de los países extranjeros sobre los que podrían eliminarse las restricciones. Las decisiones se adoptarían en el marco de la respuesta conjunta a la crisis y deberían garantizarse su aplicación «uniforme» en toda la UE.

El proceso será «dinámico», lo que significa que habrá una actualización periódica. Tanto para ampliar esa lista como para reducirla. Y es que el Ejecutivo que preside Ursula Von der Leyen no descarta que se reintroduzcan los vetos para un origen específico «si los criterios ya no se cumplen». Y eso sin excluir que se mantendrá en vigor la posibilidad de que en los destinos europeos se pueda rechazar la entrada a un viajero que no pertenezca a la UE si se le detecta algún síntoma y se interpreta que supone una «amenaza» para la salud pública, «incluso si proviene de un país con el que se hubieran restablecido los viajes».

La Comisión recomienda de partida levantar las restricciones de entrada con los Balcanes Occidentales; con Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia a partir del 1 de julio «dado que su situación epidemiológica es similar o mejor que el de la UE».