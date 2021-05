José Manuel Bobes trabajó como asalariado durante 20 años. Luego, decidió montar su propio negocio, primero en una nave de alquiler y más tarde con la suya propia. Varias décadas de trabajo para levantar Manufacturas Metálicas Bobes, un negocio que ninguno de sus dos hijos quiso asumir. «Cerrar era lo que me fastidiaba. No lo tuve fácil c

Este contenido es exclusivo para suscriptora/es Ahora y solo aquí suscríbete por solo 3€ el primer mes ¡Descubre todo lo que te ofrecemos! Me interesaOTRAS PROMOCIONES ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión