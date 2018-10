De profesión, gamer

Los abogados Ana Vallina y Juan Galán, socios del bufete Casa de Ley. A. Blanco. PUBLIRREPORTAJE Viernes, 19 octubre 2018, 14:11

Quizás muchos lectores no sepan lo que es un gamer, pero lo tienen en casa metido. Un gamer es un jugador de videojuegos, y eso que a veces es motivo de discusión con nuestros hijos o de alguna esposa con su marido (o de algún marido con su esposa) poco a poco se ha ido convirtiendo en una profesión enmarcada en un mercado inmenso que mueve millones de euros al año.

Desde los editores de los juegos, titulares de los derechos, pasando por organizadores de eventos, casas de apuestas, patrocinadores, locales de juego y cómo no, jugadores, este nuevo negocio pide paso en nuestra sociedad evidenciando que la tarta de los puestos de trabajo no en única ni de tamaño fijo y que con la desaparición de algunas profesiones surgen otras nunca imaginadas (influencers, gamers, bloggers, etc) casi todos ellas relacionadas con el mundo digital.

Todo ello esta generando conflictos jurídicos siendo pocos países los que han regulado esta profesión como algo independiente de los deportistas profesionales que es lo que se viene asimilando habitualmente (esports) con los consiguientes problemas de derechos de imagen, relación laboral con los clubs, etc.

Con la normativa actual en España si alguien quiere hacer del juego una profesión ha de ser a través de una sociedad como socio y/o empleado o a través del régimen de autónomos. A partir de ahí su relación jurídica con la Administración será la de cualquier trabajador asalariado o autónomo, pero sus dudas no serán pocas ya que como hemos indicado tendrá que gestionar sus derechos de imagen, contar, quizás con un equipo de apoyo, evaluar los posibles riesgos labores (problemas de espalda, visión, estrés, etc.).

De lo que no cabe ninguna duda es que la sociedad actual avanza a una velocidad endiablada que deja descolocados a los legisladores y a nosotros los abogados, enzarzados en debates carpetovetónicos, y esa misma sociedad busca sus soluciones. Cuando la Administración desee actuar posiblemente sea tarde y lo haga mal, de ahí que la función de los abogados junto con los emprendedores de este sector es potenciar la autorregulación que garantice los derechos de todas las partes, que impida abusos, que vigile, incluso, la existencia de adulteración de los juegos y de los jugadores (doping para aguantar más jugando o lograr mayor concentración).

Así pues, si usted discute en su casa por que algún miembro se pasa varias horas al día delante de la consola piense a ver si va a tener en casa a un Messi de los videojuegos y esta cercenando una brillante carrera o, lo que también es posible, tenga a un vicioso que quite horas al sueño y al estudio.