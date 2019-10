Cachete al niño y delito al padre

Hasta hace no mucho, ante el mal comportamiento de un niño, era usual que un padre o madre le diera un cachete a su hijo para corregir el comportamiento sin que a nadie le extrañase. PUBLIRREPORTAJE Viernes, 4 octubre 2019, 08:46

Independientemente de sus dudosos efectos educativos, lo cierto es que en España desde hace años se trata de un delito tipificado. Hablamos sobre ello con la experta en derecho matrimonial Gemma González Calvo. Abogada de la Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias, mediadora familiar, criminóloga y detective privado, Gemma es además, fundadora de GMC abogados, despacho especializado en el Derecho de Familia.

-¿De verdad es delito darle un cachete a un niño?

- Actualmente, el castigo físico en un menor es un maltrato contra los hijos porque supone un abuso de poder y autoridad.

¿Y eso supone una condena y antecedentes penales?

- Por supuesto. Sería un delito doméstico.

¿Impide una custodia compartida?

-Si hay condenan, sí.

-Entonces, a pesar de que el comportamiento del niño sea inaceptable, ¿si se le da un cachete al niño, se condena a ese padre?

-En términos generales sí pero hay ocasiones en las que el juzgador entiende que ha sido necesaria esa corrección para evitar males mayores. También puede considerarse que esa corrección se ha dado de una forma puntual y sin ánimo de causar daño. Y estos argumentos pueden derivar en el sobreseimiento y archivo del asunto.

-Si se está en proceso de divorcio, ¿qué supone una denuncia de éste tipo?

-Supone que el padre denunciante puede pedir medidas civiles derivadas de éste delito mientras se investiga, es decir: orden de alejamiento entre los niños y el padre «agresor», uso de la vivienda, pensión de alimentos… Es decir, de una forma más o menos inmediata se puede obtener un pronunciamiento de los juzgados referido a otros aspectos de la vida familiar.

-¿Y si hay condena?

-Penas de prisión y de alejamiento mínimo de un año, aunque efectivamente hay ocasiones en las que los jueces rebajan las mismas porque no consideran proporcional esa pena con el hecho de dar dos bofetadas a un niño de 10 años que no quería ducharse. Como ejemplo decir que en caso al que me refiero, que salió mucho en los periódicos, se impuso un alejamiento de 6 meses entre el niño y la madre.

En GMC Abogados cada vez vemos más asuntos de este tipo. Sobre todo cuando las partes están en proceso de divorcio. Recomendamos que se acuda a un despacho realmente especializado en Familia y los penales que puedan derivarse de problemas familiares porque las consecuencias jurídicas pueden ser importantes a pesar de tratarse solo de un azote puntual.