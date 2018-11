Calviño advierte de que prorrogar el Presupuesto «incrementará la deuda pública» La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, interviene en el VII Foro Empresarial de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa celebrado en San Sebastián. / MIKEL FRAILE La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha participado en el VII Foro Empresarial organizado por El Diario Vasco FERNANDO SEGURA San Sebastián Lunes, 12 noviembre 2018, 13:12

Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, ha afirmado este lunes en el VII Foro Empresarial celebrado en la Cámara de Comercio de Gipuzkoa -organizado por El Diario Vasco, Laboral Kutxa y EY- que confía en que el Gobierno de Pedro Sánchez saque adelante los presupuestos pactados con Podemos y advirtió de que, si no logran una mayoría parlamentaria suficiente, una prórroga conllevará un incremento de la deuda pública. «El Gobierno trabaja para sacar adelante su presupuesto. Es el que España necesita, porque combina disciplina presupuestaria y cierre de las brechas sociales. Ese es el el plan 'A' -subrayó la ministra- y ahí invertimos toda nuestra energía. La prórroga está prevista por el ordenamiento jurídico, pero seamos conscientes de que si se prorrogan únicamente los compromisos de gasto asumidos por el gobierno anterior y no se produce el aumento de los ingresos que nosotros proponemos, el resultado será un incremento del déficit público superior al que recoge nuestro presupuesto».

La ministra de Economía ha sido recibida a su llegada a la Cámara por los consejeros de Desarrollo Económico y de Hacienda del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia y Pedro Azpiazu respectivamente; así como por el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano; el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia; y el delegado del Gobierno, Jesús Loza. El acto ha reunido a más de 250 invitados, entre ellos una amplísima representación de los empresarios.

Disciplina fiscal

La ministra Calviño ha lanzado un mensaje de optimismo respecto a la situación económica del Estado, pero evitando la autocomplacencia. «Estamos en un momento de crecimiento robusto, esperamos que sea de un 2,6% del PIB a finales de este año. Además, el desempleo se redujo en octubre un 6%, los ingresos fiscales van bien y el turismo, aunque ha descendido el número de visitantes, se ha incrementado el gasto». Calviño ha subrayado que este clima todavía de bonanza «no debe hacer que nos durmamos en los laureles. Tenemos que aprovechar la situación para realizar reformas estructurales».

Calviño indicó que la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez tendrá entre sus ejes principales la disciplina fiscal. «Este es un compromiso con la UE y, además, es necesaria para disponer de unas cuentas saneadas para hacer frente a una posible crisis». Y es que la sombra de una desaceleración estuvo presente tanto en el discurso de la ministra como en las numerosas preguntas realizadas por los asistentes durante el coloquio. Calviño se mostró reacia a realizar un pronóstico respecto a esta cuestión, aunque no ocultó que el 'Brexit' o determinadas políticas monetarias pueden crear inestabilidad financiera.

La ministra también fue preguntada sobre si el mantenimiento del sistema de pensiones en España seguirá siendo viable. Respondió que es «sólido, no hay razón para preocuparse a corto plazo. No obstante, si queremos que siga siéndolo dentro de 20 o 40 años, habrá que ver cómo evoluciona la demografía, los salarios o las propias pensiones. También es necesario analizar si el sistema está soportanto gastos, como el de las pensiones no contributivas, que quizá deban ser soportados por los presupuestos».

