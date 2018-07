«Sin el carbón habría que contar con más ciclos combinados»

Óscar Lapastora, expresidente de Carbunión (patronal del carbón) y miembro de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética, aseguró que es posible mantener el mineral dentro del mix energético y alcanzar el objetivo de reducción de emisiones contaminantes para 2030. De hecho, en los escenarios expuestos por dicho comité, solo uno rechazaba esta opción.

No podría mantenerse en el mix si continuaran su actividad todas las centrales de carbón actuales y, además, «generaran en niveles de año seco, como fue 2017». Pero dicho escenario no es real porque «muchas de ellas han decidido no hacer las inversiones y, por tanto, están abocadas al cierre en 2020».

Además, para 2030, «salvo que el desarrollo tecnológico diera una sorpresa, no sería suficiente con los ciclos combinados que existen y habría que construir más». Unas inversiones difícilmente recuperables porque la Unión Europea obliga a su desmantelamiento en 2050 para lograr las metas marcadas para lograr la descarbonización.