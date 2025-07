Carteras diversificadas y disciplina emocional, las claves para invertir

Estamos inmersos en un mundo lleno de incertidumbre. Rara vez se ha vivido un panorama geopolítico tan inestable e imprevisible como el actual. Conflictos ... como los del Oriente Medio, la guerra en Ucrania y las políticas proteccionistas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos configuran una situación global muy delicada, sujeta a cambios repentinos. Esta inestabilidad tiene un impacto directo en la economía y obliga a reflexionar cuidadosamente antes de tomar decisiones de inversión.

De todo ello se habló en el encuentro del BBVA organizado por EL COMERCIO bajo el título: 'Decisiones que crean valor: invertir en un nuevo entorno económico', donde expertos en economía desvelaron las claves para comprender las tendencias que facilitan la estrategia de inversión.

Antonio Ferrero, director de Zona de BBVA en Asturias fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y recordó la importancia de la banca privada como «segmento estratégico en el banco» además del compromiso «para ofrecer cada día un mejor servicio y asesoramiento que facilite la toma de decisiones». Ferrero destacó que «nuestro papel es acompañar a los clientes en cada paso y estar presentes en los momentos clave de su vida y sus negocios»

Tras el saludo del directivo se inició un coloquio moderado por el periodista César Andrino en el que participaron Álvaro Manteca, responsable de Estrategias de Inversión de Banca Privada de BBVA en España, Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research y Marina Pérez Raquin, directora de Banca Privada de la Dirección Territorial Noroeste de BBVA en España. Todos ellos pusieron en contexto las perspectivas económicas y la evolución de los mercados financieros.

Álvaro Manteca fue el primero en reconocer «un escenario de 2025 de incertidumbre. Lo sabíamos desde que Trump ganó las elecciones. Sabíamos que no iba a ser sencillo, con una legislatura cargada de ruido». Pero a pesar de ello el economista es optimista porque la primera mitad del año «los mercados financieros se han comportado bastante bien». Aseguró que «no se vislumbra una caída brusca de la actividad económica para este año y los bancos centrales seguirán bajando los tipos de interés».

Miguel Cardoso también abordó el análisis de manera positiva. Según las perspectivas del BBVA el crecimiento de la economía asturiana es del 1,8% para este año y del 1,5% para el año que viene y en España del 2,5% en 2025 y del 2,7% en 2026. Por lo que vivimos, aseguró «en un entorno de inercia de crecimiento favorable, el caso de Asturias además es el doble que estamos observando en el conjunto de la eurozona». Las razones según el experto hay que encontrarlas en un sector exterior, en términos de servicios y turismo, que están aguantando relativamente bien y benefician a la economía asturiana. Reconoció que «la fortaleza del turismo es inusitada, no esperábamos tener estos datos hace cinco o seis años». Destacó mejoras competitivas en el precio de la electricidad y el petróleo que favorecen la bajada de la inflación así como la subida de los salarios en los convenios que aumentan el poder adquisitivo e implican mejores tipos de interés. Para Cardoso el crecimiento se verá favorecido por un aumento de la demanda interna, principalmente del consumo, sector de la construcción y el incremento en el gasto público.

Compartió el diagnóstico optimista Marina Pérez, que definió el año 2024 como «espectacular» por los éxitos, lo que lleva al BBVA a aspirar en tres años a conseguir 200.000 clientes en España de banca privada.

Consecuencias del gobierno de Trump y la importancia de la diversificación y la tranquilidad

BBVA asume que los aranceles que impondrá la administración Trump estarán alrededor del 15% y según Miguel Cardoso, esto lleva consigo varias lecciones, como que «nos tenemos que acostumbrar a un mundo donde los obstáculos al comercio van a ser mayores y los cambios permanentes van a seguir generando volatilidad». No obstante el impacto para Asturias de la subida de los aranceles, es según el experto «relativamente limitado» ya que las exportaciones asturianas a EE.UU representan un 4% del total y un 1% del PIB por lo que el efecto directo no es tan importante como lo puede ser el efecto indirecto. Por ello la primera recomendación de Álvaro Manteca fue la diversificación. «No podemos jugarnos todo a una carta, con Donald Trump eso es un error. Tenemos que mantener una cartera diversificada: renta fija, renta variable y valores refugio, para que con independencia de lo que pueda decir Trump, unos se compensen con otros y al final podamos salir con un rendimiento adecuado». Mantener la calma con «disciplina emocional» fue el segundo consejo del economista, que recordó la escena de la pizarra de Trump y la huida inmediata de inversores, lo que provocó una caída del mercado de un 15% y cuando la situación cambió semanas más tarde «los inversores que cedieron al pánico no han podido recuperarse, por lo que hay que mantener la cabeza fría, fijarse en el entorno y aislarse del ruido».

¿Bolsa estadounidense o europea?

A la hora de analizar qué bolsa es mejor para invertir en estos momentos, Alvaro Manteca recomiendó las bolsas europeas, «porque así se está posicionando el mercado» y citó algunas ventajas a medio plazo: son más baratas, el impulso fiscal va a ser positivo, el potencial dividendo de paz en Ucrania y el abaratamiento del petróleo. No obstante, Manteca matizó que «no conviene olvidarse de las bolsas americanas porque tienen un ecosistema tecnológico que no tiene ningún área que le pueda hacer frente en el mundo» Además aseguró que «son más dinámicas, flexibles, productivas y con grandes ventajas a largo plazo».

La OPA sobre Sabadell que aporta valor

En un encuentro donde se habló de perspectivas de mercados y estrategias de inversión, el moderador no dejó pasar la oportunidad de preguntar por la operación del BBVA con el Banco Sabadell después de que la semana pasada el Consejo de Ministros impusiera que el BBVA mantuviera al Sabadell como un banco separado durante al menos tres años, ampliable por otros dos, entre otras condicines. La respuesta de Marina Pérez fue contundente: «Esta operación aporta enorme valor para los accionistas de ambas entidades». Lo que se va a crear anunció «es un banco a nivel europeo desde el punto de vista tecnológico, de acercamiento a los clientes, competitivo e innovador. De forma anual podemos incrementar 5.000 millones de crédito nuevo al servicio de la sociedad para que las familias, las empresas, las pymes puedan seguir desarrollando sus proyectos a nivel español y europeo. Nosotros estamos yendo adelante a pesar de los últimos requisitos».

La jornada contó también con una ponencia sobre 'Mercados privados' a cargo de Juan Pedro Morenés, miembro del equipo de Desarrollo de Negocio para Iberia de Allianz Global Investors. Llamó la atención sobre el crecimiento de este tipo de activos que englobó en capital riesgo, crédito privado, infraestructuras e inmobiliario. Respecto a su aportación destacó el acceso a áreas de crecimiento, menor volatilidad, diversificación y retornos atractivos a largo plazo. Como ejemplo comparó lo que tienen en común tres compañías como Uber, Airbnb y Facebook: un genio lanzó el proyecto en el mundo del mercado privado, son disruptivas en sus sectores porque no tienen ni coches, ni hoteles y han cambiado la forma comunicarnos, además las tres son compañías que han pasado de mercados privados a públicos y enormemente rentables. A través de un fragmento de la película 'La vida de Brian' donde se cuestionaba «¿qué han hecho los romanos por nosotros?» Morenés llamó la atención sobre la importancia de las infraestructuras, para no quedarse sólo con la imagen de autopistas o puentes, sino ir más allá como torres de comunicación, desarrollos de la fibra óptica, de la inteligencia artificial y definió a la infraestructura como la «estructura que permite que una economía se desarrolle, crezca y evolucione», por eso invertir en infraestructuras «significa participar de las megatendencias que está marcando el desarrollo de nuestro modelo económico y social y se encuentran en el corazón de la descarbonización, digitalización y demografía». La presentación contó también con la irrupción de 'Mapi' un robot que hace impresiones 3D perfectas de las infraestructuras, de tal manera que si se repiten en el tiempo se puede ver si alguna parte se ha deteriorado para poder intervenir rápidamente y evitar mayores costes en el futuro.