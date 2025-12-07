El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas en el Casco Viejo de Bilbao R.C.

Tú a mi casa y yo a la tuya: el auge de viajar sin pagar hotel

En España hay casi 40.000 personas que intercambian gratis sus viviendas con otras de cualquier parte del mundo y se sitúa como el segundo país con más usuarios, por delante de EE UU

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:06

Comenta

El hijo mayor de Marta Lamas Quintela embarcará el próximo 10 de enero en el buque escuela 'Juan Sebastián Elcano' repitiendo la travesía que un ... año antes completó la Princesa Leonor. La familia le acompañará en algunas de las escalas de su travesía y pernoctará en viviendas de Cádiz y Puerto Rico a cambio de prestar a otros viajeros desconocidos su residencia en Ferrol (La Coruña). Veterana de la plataforma a lo largo de quince años y más de 200 intercambios, sus tres hijos han crecido visitando destinos tan diversos como Estados Unidos, Grecia, Colombia, Malasia, Singapur o México en hogares ajenos. «Para nosotros el intercambio de casa no es un ahorro, es una forma de viajar», asegura Lamas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  5. 5 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  6. 6 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  7. 7 Cazorla pide perdón tras su primera roja directa en 843 partidos: «Toca aprender y levantarse»
  8. 8

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  9. 9 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting
  10. 10 Cambios en el precio del tabaco, con subidas de más de 20 céntimos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tú a mi casa y yo a la tuya: el auge de viajar sin pagar hotel

Tú a mi casa y yo a la tuya: el auge de viajar sin pagar hotel