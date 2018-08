¿Qué derechos tengo estando de vacaciones?

Todos esperamos la llegada de nuestras vacaciones con cierta ansiedad, hasta el extremo que se habla ya del estrés prevacacional (que se une al conocido post vacacional) PUBLIRREPORTAJE Viernes, 10 agosto 2018, 13:45

Las vacaciones retribuidas son uno de los derechos básicos de todo trabajador, momento para el descanso y la dedicación plena a uno mismo, alejado de las exigencias laborales propiciando una mejor cohonestación de los intereses empresariales y laborales. Pero las vacaciones ¿tienen algunas normas que las regulen?

Todos tenemos derecho a treinta días naturales de vacaciones por año trabajado, los convenios colectivos pueden modificarlo y hablar de días laborables, pero nunca han de sumar menos de 30 días naturales. Aún si tengo un contrato a tiempo parcial con jornada muy reducida tengo derecho a estos días de vacaciones.

Durante las vacaciones puedo sufrir accidentes o caer enfermo y por lo tanto puedo ponerme en situación de incapacidad temporal (de la que ya hemos hablado) y ver suspendidas mis vacaciones pudiendo disfrutar en otro periodo el tiempo que me reste (atentos a nuestros convenios colectivos). De igual forma si tengo las vacaciones prefijadas y no las puedo disfrutar por una baja repentina puedo fijar otras fechas, incluso más allá del año natural.

Mientras estoy de vacaciones el empresario me ha de mantener en alta en la seguridad social, cotizar por mí, y abonarme el salario correspondiente, el mismo que trabajando, con el cálculo del promedio de aquellas cantidades que de forma variable haya cobrado los meses previos; comisiones, horas extras, pluses, etc. El hecho de quedar de vacaciones no puede suponer una merma en mis ingresos que me lleve a pensar en no cogerlas.

Las vacaciones son para descansar y desconectar del trabajo; en principio sería desleal dedicarlas a trabajar en otra empresa, si bien se permite trabajar siempre y cuando no suponga competencia desleal o situaciones gravosas para nuestra empresa. En estos casos es mejor asesorase bien.

Al igual que estando de baja médica, estando de vacaciones puedo ser despedido, la comunicación vía burofax lo permite y no hay mayor problema, luego los juzgados decidirán si es procedente o no.

Estamos de vacaciones, ¿verdad?, pues no hay ninguna obligación de atender a la empresa; ni correos, ni teléfonos, ni mensajes. Las vacaciones son para descansar y reincorporarse al trabajo en la mejor de las condiciones físicas y mentales, de ahí que ya allá países y corrientes doctrinales que estén fomentado la prohibición de que las empresas entablen contacto con los empleados fuera del horario laboral.

Por último, recordar que las fechas del disfrute de las vacaciones se han de conocer con dos meses de antelación, no sirve avisarnos de un día para otro que impida nuestra organización personal y familiar. Si la empresa no ha fijado el calendario a tiempo puedo reclamarlo judicialmente mediante un procedimiento urgente y sin recurso.

Felices vacaciones.