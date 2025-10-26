El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Visita a las pisicinas del edificio de combustible en la zona controlada R.C.

La central nuclear de Almaraz está «preparada» para prolongar su vida útil

En la recarga en la que se encuentra inmersa la unidad 2 se hará una prueba para que en caso de apagón pueda recibir electricidad desde la hidroeléctrica de Iberdrola en Alcántara

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Almaraz (Cáceres)

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:05

Comenta

El reactor dos de Almaraz opera estos días a corazón abierto. En medio de la incertidumbre sobre su futuro, la planta extremeña se encuentra inmersa ... desde el 6 de octubre en su penúltima recarga según el calendario de cierre y la 529º en 42 años de funcionamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  2. 2 Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
  3. 3 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  4. 4 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  5. 5 Fallece Fina Clemente, histórica comerciante y alma del Oviedo Antiguo, a los 96 años
  6. 6 Buscan a un hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  7. 7

    Girona 3-3 Real Oviedo | El Oviedo salva un punto después de perder dos
  8. 8 La Princesa elogia la unión vecinal de Valdesoto «para hacer valer vuestras tradiciones y vuestra cultura»
  9. 9 Ranking de Yantar: ¿dónde se come la mejor pizza en Asturias?
  10. 10 Detenido el principal distribuidor de hachís en Versalles, un vecino del barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La central nuclear de Almaraz está «preparada» para prolongar su vida útil

La central nuclear de Almaraz está «preparada» para prolongar su vida útil