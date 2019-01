El Cierre del Ejercicio - Planificación

En estas fechas, en los departamentos de administración de todas las empresas se está trabajando intensamente de cara a realizar el cierre del ejercicio, pero antes de realizar éste, se deben acometer una serie de acciones para que la imagen de la empresa refleje la realidad de la misma y que a la vez sea la mejor posible para transmitir al exterior.

Esta imagen de cierre es la que va a perdurar a lo largo de todo el próximo ejercicio y va a afectar de manera sensible en diversos ámbitos, tanto internos como externos.

Nuestros proveedores, acreedores y bancos van a estudiar la solvencia, endeudamiento, riesgo y liquidez, esto es la capacidad para hacer frente a los compromisos de pago, presentes y futuros.

La competencia va a analizar la evolución de dichos estados financieros de un modo comparativo, buscando debilidades y fortalezas.

De cara a posibles revisiones fiscales se hace necesario una revisión contable que asegure la coincidencia con las declaraciones presentadas a lo largo del ejercicio, y que las diferentes partidas que aparecen en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, estén perfectamente cuadradas con las declaraciones presentadas y coincidan con la realidad del negocio.

En particular estamos hablando de:

La cifra de negocio debe ser comparada con la declaración del modelo 390 de resumen anual de IVA y analizadas sus diferencias y que el libro de facturas expedidas sea correlativo y no haya habido saltos en las facturas.

Los gastos de personal, en concreto los sueldos y salarios, deben cuadrar con lo declarado en el modelo 190 de Hacienda.

Si se han realizado deterioros de algún tipo deben ser revisados de cara a su impacto fiscal.

Se debe revisar la amortización del inmovilizado, con el objeto de adecuar las amortizaciones a la realidad de la empresa y a su deducibilidad fiscal en función de los coeficientes máximos permitidos por Hacienda.

Cualquier otro gasto o ingreso excepcional debe ser analizado por si pudiera ser objeto de algún ajuste extracontable así como las operaciones, bien de gasto, bien de ingreso o de cualquier otra índole con partes vinculadas.

En caso de tener préstamos con entidades que sean consideras vinculadas, deberán estar valoradas a precios de mercado por lo que de cara al cierre del ejercicio debemos detenernos a analizar si nos ajustamos a la norma. También debemos considerar la obligación o no de retención sobre el importe pagado como intereses de los préstamos contabilizados.

Un área importante son las existencias, será necesario que se valore a cierre del ejercicio el inventario de todos los productos incluidos en este epígrafe, materias primas, mercaderías, productos terminados, productos semiterminados, etc. ya que, en ocasiones, es posible encontrarse con importes de existencias superiores a los reales por no haber realizado la valoración correctamente o por no haberlas deteriorado, si es que efectivamente se ha producido una depreciación real.

De cara a reducir el resultado contable de la sociedad y por tanto la cuota a pagar del impuesto de sociedades es necesario analizar los saldos de clientes que pueden considerarse de dudoso cobro y proceder a la dotación de provisión por insolvencias.

La existencia de cuenta corriente con socios es uno de los puntos de interés de la Administración ante una inspección tributaria por lo que se debe mantener bajo control su saldo, principalmente porque el saldo en estas cuentas puede ser considerado como dividendo encubierto del socio o nómina no declarada.

En conclusión, el cierre del ejercicio, debe enfocarse analizando los estados financieros a plasmar por un lado en las cuentas anuales y por otro lado a su impacto en el impuesto de sociedades.