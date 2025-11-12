El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Fotografía facilitada por BMW de sus instalaciones en Leipzig E.C.

Los Cinco Sabios no ven despegar la economía alemana el año próximo y critican al gobierno federal

Amonestan el uso de los fondos extraordinario de un billón de euros para reasignaciones presupuestarias en vez de en inversiones

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:24

Comenta

Los llamados Cinco Sabios, el consejo asesor del gobierno federal en materia económica que forman cinco prestigiosos catedráticos, auguran tras dos años de recesión un ... débil crecimiento del PIB alemán para 2026 de tan solo el 0,9%, una décima menos que en su informe de primavera y muy por debajo de las previsiones del ejecutivo que dirige el canciller federal, el conservador Friedrich Merz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  2. 2 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  3. 3 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  4. 4

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  5. 5 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  6. 6

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  7. 7

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  8. 8 Los Javis se separan tras trece años de relación
  9. 9

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  10. 10

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los Cinco Sabios no ven despegar la economía alemana el año próximo y critican al gobierno federal

Los Cinco Sabios no ven despegar la economía alemana el año próximo y critican al gobierno federal