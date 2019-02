«La clave del éxito en la comercialización de un inmueble está en la valoración inicial»

Pudiera parecer que vender y alquilar es algo muy sencillo. Uno se va a internet y tiene cientos de opciones para anunciar su piso en venta, su local en alquiler, o su casa de segunda residencia para alquilar de temporada… pero si realmente es así ¿Por qué hay pisos y casas que siguen sin vender y sin alquilar después de 3 años o incluso más? PUBLIRREPORTAJE Viernes, 8 febrero 2019, 10:10

Verónica Álvarez, gerente de agencia Asturias y agente de la propiedad inmobiliaria colegiada nos habla de la importancia de los pasos previos a poner un inmueble en venta o en alquiler. «Lo importante siempre empieza antes».

-El primer paso es una buena valoración, ¿por qué es tan importante?

-Fundamentalmente porque, dependiendo de la finalidad del informe de valoración, sea venta o alquiler, el cliente tendrá la posibilidad de vender o alquilar en el precio más alto. Y aquí debo decir que muchas veces se confunden valor y precio.

En este sentido debo decir que, como API colegiada en el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Asturias, para mí es una gran responsabilidad tener la capacidad profesional de asignar un valor a un bien del que quizá pueda depender o condicionar el futuro de una persona, o de una familia, o incluso de familias. Por eso, ser riguroso y estar informado y formado como profesional es imprescindible. Y así en agencia Asturias nos formamos para poder asesorar a nuestros clientes y garantizar que nuestro criterio es fiable y honesto, aunque implique que a veces no les guste escuchar lo que decimos porque no se corresponda con sus expectativas.

-¿Cómo se valora un inmueble?

-Para valorar un inmueble existen diferentes métodos, y cada uno se utiliza dependiendo precisamente del tipo de inmueble y de la finalidad de la valoración. A grandes rasgos podemos decir que existen 4 métodos: el de comparación, que es el más habitual en inmuebles urbanos, el de capitalización de rentas, cuando el inmueble es susceptible de ser objeto de inversión, el método de coste, para calcular el valor de edificaciones, y el método de valor residual para calcular el valor del suelo. En algunos casos incluso es interesante utilizar dos métodos para llegar a un valor más preciso.

-¿Qué sucede si el precio está muy por encima del valor?

-En el mercado actual no ajustarse a los valores de mercado, significa no estar en el mercado. Es decir, si alguien pone un precio inicial muy alto para vender, es como si no lo pusiera a la venta; y en el alquiler igual.

-¿Quién debe hacer esa valoración para tener más garantías de un buen resultado?

-Lo mejor es ponerse siempre en manos de un profesional con experiencia, con conocimiento del mercado, del marco urbanístico en el que se encuadre, del Plan General de Ordenación Urbana que corresponda, conocedor de las particularidades de cada inmueble y que sepa aplicar los métodos de valoración. Porque los valores de mercado no se calculan «a ojo». Un buen profesional debe poder explicar por qué llega a un valor determinado y no a otro. Internet nos facilita mucha información de forma gratuita, pero he de decir que a veces la sobreinformación confunde más que ayuda.