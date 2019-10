Claves para el alquiler de locales comerciales

Uno de los valores más importantes como profesionales inmobiliarios es nuestro conocimiento del mercado, porque estamos en contacto con la demanda y sabemos que con el bombardeo de información, algunas veces dispar en cuanto a datos y estadísticas, los propietarios de inmuebles en general y de los locales comerciales en particular, se pueden sentir un poco «perdidos» a la hora de decidir «qué renta poner a su propiedad». Por eso, un profesional de confianza, con experiencia es quien mejor podrá asesorarles, porque, a veces, incluso en una misma calle, el precio del metro cuadrado puede ser distinto.

Hoy hablamos sobre ello con Verónica Álvarez, gerente de Agencia Asturias.

-¿Qué preocupa más hoy en día a los propietarios de locales comerciales?

Las preguntas más habituales de nuestros clientes son principalmente tres:

1-¿Se sigue alquilando? Por supuesto, sigue habiendo emprendedores decididos a cumplir su sueño. Se siguen alquilando locales, aunque para ello es imprescindible poner una renta adecuada. Lógicamente varía el precio del metro cuadrado según la zona y la demanda en cada zona. En El Centro, La Arena, La Calzada y El Llano hay una constante demanda, en las calles con más paso y más comerciales. Hay otras zonas como El Polígono, Contrueces, o Roces, donde la demanda es más baja.

2-¿Han bajado las rentas?. Durante este año, las rentas de locales han sufrido una media de bajada de entre un 10 y un 30% dependiendo de las zonas. Por la dinámica del mercado los inquilinos han intentado negociar con los arrendadores para congelar la renta, para bajarla o para abandonar los locales. Los propietarios se están dando cuenta de que acomodando las rentas de sus locales a los precios adecuados, los locales se alquilan, y esto siempre es mejor que tener los locales vacíos.

3-¿Cuánto tiempo de media tarda en alquilarse un local en el centro? Depende de tres factores: el atractivo del local: si tiene frente, su distribución interior es interesante, está en una zona comercial o de paso; La renta, si su precio se corresponde con el valor del mercado y la instalación del local:. Un local bien instalado se alquila más rápido que otro que haya que reformar, o que esté en bruto. En la agencia se han alquilado locales en menos de dos meses, y en cambio otros llevan años sin alquilar. Pero la media de la mayoría es de 5 meses.

-¿Algún consejo entonces para los propietarios?

Si, tres. El primero: Ajustar el precio de renta al valor de mercado. Al mercado le da igual sus expectativas y la realidad se impone. Las estadísticas y valores medios son orientativos. Muchas veces los valores unitarios no coinciden ni siquiera dentro de la misma calle. El segundo: Mejor «alquilado» que vacío. Un inmueble vacío se va deteriorando, y también afecta a la zona. Con una renta más baja, si un local tiene actividad, puede generar una revalorización a futuro, puesto que generará dinámica en la zona, y más adelante, se podría revisar la renta y el tercero y no menos importante: Informarse con buenos profesionales que sean expertos en el mercado y las zonas. Buscar a alguien de confianza que le asesore, le ayudará a obtener el mayor rendimiento posible de su propiedad, aunque en números totales pudiera no parecer así.

En Agencia Asturias gracias a la experiencia de más de 45 años, estaremos encantados de poder ayudarte a alquilar para obtener la máxima rentabilidad con la mayor garantía